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    高雄歌廳史2-1》從BLACKPINK到藍寶石 演唱會經濟回望半世紀秀場傳奇

    2026/05/10 10:00 記者蘇福男／高雄專題報導
    高雄流行音樂中心音浪塔六樓設置「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」，供民眾回味歌廳秀場時光。（記者蘇福男攝）

    高雄流行音樂中心音浪塔六樓設置「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」，供民眾回味歌廳秀場時光。（記者蘇福男攝）

    高雄近年來憑藉著大型演唱會打響名號，從BLACKPINK、TWICE等國際韓團接連登台，吸引大批追星人潮湧入高雄，帶動觀光與城市行銷，演唱會經濟引領風騷；其實早在半世紀前，高雄歌廳秀場即曾締造台灣娛樂產業的黃金年代，高雄流行音樂中心今年以「高雄有顆藍寶石」為主題，透過專書、紀錄片與「真愛秀．藍寶石大歌廳」5週年演唱會，重新喚起老高雄人的共同記憶。

    回溯台灣聽歌娛樂發展，要從1949年台北露天茶室興起談起，當時以演唱上海流行歌曲為主；1951年螢橋（今中正橋）河畔出現露天歌場，只要消費一杯茶水，就能享受河畔聽歌的樂趣，1955年首家歌廳「蓮園」於台北中華路開張，隨後「康樂」、「自由之音」、「京都」等歌場陸續崛起，奠定歌廳文化基礎。

    高雄方面，鹽埕、大港埔一帶早年已有「大上海音樂茶室」、「四維廳」、「夜花園」等歌場，但真正進入鼎盛期，則是1960年代中後期「藍寶石」、「金都樂府」、「今日歌劇院」相繼開張，加上1979年「喜相逢」加入戰場，業者間挖角、拉角頻繁，帶動秀場競爭白熱化。

    其中「藍寶石」堪稱是南台灣的秀場代表，由屏東里港出身的蔡有望創立，他原赴日攻讀礦冶工程，返台後卻投身娛樂產業，從經營飯店、酒家到酒吧，在歌手林世芳的牽線下打造「藍寶石大歌廳」，開啟高雄秀場新頁。

    戲劇學者邱坤良指出，台灣電視公司1962年開播後，推出歌唱節目《群星會》，帶動全民追星風潮，藍寶石主打「群星會歌星下高雄作秀」，讓高雄人得以近距離欣賞電視明星風采，吸引各行各業民眾走進歌廳，娛樂不再侷限特定族群。

    與台北歌廳相比，高雄秀場更具草根與江湖氣息，節目以台語為主，內容葷素不拘，主持人與藝人間的即興互動、插科打諢成為最大賣點，形成獨特的「歌廳秀文化」，但「歌廳本身就是江湖」，1980年代黑幫勢力介入，藝人安全屢受威脅，包括林光寧遇刺，以及高凌風、豬哥亮、洪榮宏等人接連遭槍擊，震驚社會引發軒然大波，而藍寶石歷任老闆蔡有望、蔡松雄與楊登魁，均憑藉江湖手腕周旋各方勢力，使藍寶石在風雨中持續營運。

    隨著1980年代錄影帶與有線電視興起，歌廳秀被製成錄影帶流通市場，民眾在家裡、遊覽車或各式場所就可觀賞，對實體秀場形成致命衝擊，1986年台北最大餐廳秀場「東王西餐廳」歇業，1991年藍寶石也因房東訴訟敗訴而被迫熄燈，長達40年的歌廳時代宣告走入歷史。

    從昔日秀場榮景到今日演唱會經濟，高雄娛樂產業歷經轉型更迭，如今巨星開唱帶來人潮與商機，某種程度上，也延續了當年「藍寶石」所創造的城市娛樂記憶與文化能量。

    高流中心「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」復刻當年藝人作秀服裝及道具。（記者蘇福男攝）

    高流中心「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」復刻當年藝人作秀服裝及道具。（記者蘇福男攝）

    高流中心「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」，營造昔日歌廳後台化妝間光鮮亮麗的氛圍。（記者蘇福男攝）

    高流中心「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」，營造昔日歌廳後台化妝間光鮮亮麗的氛圍。（記者蘇福男攝）

    藍寶石大歌廳早期宣傳海報。（記者蘇福男翻攝）

    藍寶石大歌廳早期宣傳海報。（記者蘇福男翻攝）

    藍寶石大歌廳入場券。（記者蘇福男攝）

    藍寶石大歌廳入場券。（記者蘇福男攝）

    藍寶石大歌廳入場券。（記者蘇福男攝）

    藍寶石大歌廳入場券。（記者蘇福男攝）

    台灣電視公司1962年開播後，推出歌唱節目《群星會》，帶動全民追星風潮。（記者蘇福男翻攝）

    台灣電視公司1962年開播後，推出歌唱節目《群星會》，帶動全民追星風潮。（記者蘇福男翻攝）

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