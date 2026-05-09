媽媽最高興一刻 台南白河19位模範母親獲表揚

台南白河區19位模範母親獲表揚。（記者楊金城攝）

白河區19位模範母親今天（9日）接受公所表揚，感謝媽媽們一生為家庭、子女無怨無悔地犧牲奉獻；各里獲獎的模範母親「慈暉媽媽」，由家屬陪同上台領獎、合影留念最感恩的一刻。

白河區長董麗華致贈賀匾「母儀典範」給每位模範母親，公所並設宴款待19位模範母親及家屬；會中，沈黃雪娥社會福利慈善事業基金會慷捐10萬元作為白河區急難救助金，協助區內弱勢家庭度過難關，為今天表揚活動增添溫暖愛心。

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董麗華說，表揚模範母親希望媽媽一生為家庭、子女無怨無悔地付出的母愛，作為現代社會典範。

白河區19位模範母親有呂賴快、王周月理、余秀蘭、呂錦綢、張莊金蟬、葉張甭、蘇梁淑珍、陳林玉秀、吳邱菊、卓吳秋玉、魏蔡萬河、陳趁、陳何鳳花、車吳阿倍、楊莊素英、張吳靜惠、張靜姈、吳素蘭、張廖秀緩；其中，最年長是89歲的吳秋菊，白河里呂賴快則代表白河區獲選台南市模範母親「慈暉媽媽」表揚。

公所說，呂賴快為人謙和、勤儉持家，並熱心公益，曾擔任社區理事及志工，長期關懷社區居民，與鄰里相處融洽，深受肯定。其重視品德教育，勉勵子孫正直做人、認真工作、回饋社會，堪為模範母親的典範。

全家一起出動恭喜媽媽獲得白河區模範母親。（記者楊金城攝）

白河里呂賴快（前中）代表白河區獲選台南市模範母親「慈暉媽媽」表揚。（記者楊金城攝）

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