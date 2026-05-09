輔導復興區露營場 3年納管146家僅8家合法 民代籲市府助法規突破

桃園市輔導復興露營區，三年來僅8家完成合法登記。（觀旅局提供）

桃園市復興區是熱門露營區域，市府於3年前訂定輔導辦法，納管146家，目前僅8家合法登記，市議員簡志偉建議，露營區對環境影響有限，能否從法規協助突破；桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳表示，復興山區坡地，取得水保完工證明及建照使照取得較為困難，市府已跨局處成立專案處理，並由秘書長進行整合。

市議員簡志偉表示，中央2022年有條件放寬非都市農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，桃園於2024年曾率各縣市之先輔導全台首家合法露營場，但3年來成效不佳，復興區僅8家完成合法登記，桃園市合法露營場也僅17家。

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簡志偉指出，露營場合法化最大的問題，在於農地農用限制、水保設施、污水處理及建照申請等問題，尤其污水處理、申請建照費用就要百萬元，阻礙原鄉發展；他也建議，針對原住民地區露營場準用「民宿管理辦法」規定，以建築結構安全鑑定證明替代建造執照、雜項執照，並參考其他縣市調整水保規範，考量合法性降低地表擾動原則，免設置滯洪池以降低申設門檻。

都發局長江南志說，年初已在復興區推動適用簡化建築管理流程，但露營場問題多在於土地利用問題，若土地利用符合規範，會積極協助建照部分。水務局長劉振宇也說，露營場相關設施是否不需施設滯洪池，會與都發局配合處理。

陳靜芳說明，目前復興區已有95家提出合法化申請，其中68家通過第一階段土地同意許可，但第二階段包含水保、廢污水及建照才是「花錢」的重頭戲。

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