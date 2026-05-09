澎湖馬公文澳國小「藝表非凡」 藝文創作、打擊樂精彩展演

文澳國小「藝表非凡」以打擊樂壓軸。（文澳國小提供）

澎湖馬公文澳國小藝術與人文課程成果展「藝表非凡」，在校內升旗廣場盛大登場，為期2天，透過分齡特色演出與靜態作品展覽，展現文澳國小多年深耕藝術教育的卓越成果，深受好評。

「藝表非凡」動態展演依據學生年段發展特色，規劃2大主題盛宴：多元律動與直笛合奏、打擊樂合奏，第一天由低年級各班帶來童趣盎然的唱歌與跳舞演出，展現孩子們純真的律動感；三年級學生則以充滿活力的「身體節奏」表演，展現對節拍的掌握力；四到六年級學生直笛合奏，演繹和諧的音韻之美。

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壓軸為文澳國小引以為傲的校本課程「打擊樂合奏」。四到六年級各班輪番上陣展現學習成果，甫獲得全國賽特優的文澳打擊樂團也帶來多首高水準曲目，整齊劃一的節奏與極具渲染力的表現帶動全場氣氛。教育處陳晶卉處長、許國政議員及楊正明會長等貴賓們都到場，給予學生演出掌聲及高度評價。

校方同步在前棟川堂舉辦靜態藝文作品展，彙集學生在視覺藝術課堂上的多元創作，呈現無限創意與對美感的獨特體悟，讓與會家長在聆聽音樂饗宴之餘，也能近距離感受文澳學子豐厚的藝術底蘊。文澳國小洪宏賢校長說，「藝表非凡」藝術週不只是學習成果的發表，更是孩子建立自信、實踐團隊合作的重要歷程。

文澳國小「藝表非凡」藝術週在升旗廣場舉行。（文澳國小提供）

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