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    首頁 > 生活

    屏縣失業率連3年下降 首度低於全國平均值原因曝

    2026/05/09 18:39 記者羅欣貞／屏東報導
    勞動部高分署舉辦屏東地區就業博覽會，中央與地方攜手合力推動在地產業與人才發展。（記者羅欣貞攝）

    勞動部高分署舉辦屏東地區就業博覽會，中央與地方攜手合力推動在地產業與人才發展。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣近3年失業率連年下降，去（2025）年首度低於全國均值，屏縣府勞青處分析，除了縣府針對不同年齡層的就業促進政策展現成果，在大環境因素上，歸功於縣府連年招商有成，引進多元產業、增加不同的工作機會，促失業率得以下降，希望未來會逐年繼續往下降。

    根據勞動部統計數據，屏縣失業率2023年上半年3.6%、下半年3.5%，2024年上半年3.4%、下半年3.4%，逐年下降，但至2024年下半年仍高於全國平均3.38%，直到2025年上半年3.30%，終於首度低於全國的3.33%，2025年下半年屏縣3.2%，持續低於全國平均3.37%。

    屏縣府勞青處長李雨蓁表示，去年失業率降到3.2%，比全國還要低，主要原因是推動分眾化的就業促進服務政策，針對不同年齡層，包括二度就業婦女、中高齡、青年等均有，尤其應屆畢業生在畢業之前，有相關實習計畫可參與，讓大學生提早知道職涯方向。

    李雨蓁分析，大環境因素則是在這幾年中，周春米縣長大力招商，引進很多不同多元產業，一旦工作機會變得多元時，不同學歷、不同階段的勞工，就可以在不同的職業中找到自己想要做的工作；大環境的招商順利，加上就業促進的進步措施，讓失業率得以下降，希望未來會逐年繼續往下降。

    屏東縣副縣長鄞鳳蘭今（9日）出席勞動部高分署「屏東地區就業博覽會」時也說，感謝勞動部的支持、企業主的合作，屏東縣每年有三大場就博會，除了勞動部的場次，縣府也另有兩場，這對年輕人、轉職民眾都很重要，屏東已被行政院納入「大南方新矽谷推動方案」中，成為半導體「S廊帶」的關鍵節點，屏東科學園區的先進供應鏈就要動工，屏東已從農業、觀光、傳產、製造業等邁向科技產業，會越來越不一樣，期待未來在勞動部繼續支持、勞青處繼續努力之下，屏縣府團隊會大力創造更多就業機會，讓屏東工商業發展越來越好。

    屏縣失業率連3年下降 ，2025年首度低於全國平均值。（屏東縣政府提供）

    屏縣失業率連3年下降 ，2025年首度低於全國平均值。（屏東縣政府提供）

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