母親節迎好天氣！ 北東高溫29度 山區午後有雨

週日白天起各地以多雲到晴為主。（記者方賓照攝）

週日（10日）母親節氣溫回升，北部及東部高溫約29度，南部可達33度以上。清晨北部、東北部及東部偶有雨勢，白天起則以多雲到晴為主，但山區午後仍須注意局部短暫陣雨。

中央氣象署預報，週日清晨水氣仍偏多，北部、東北部及東部地區有不定時局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區清晨之前，仍有局部長延時大雨發生的機率，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，至於其他地區則為多雲的天氣；白天起迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但午後山區亦有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，週日清晨之前東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部天氣稍涼；白天起東北季風減弱，漸轉偏東風，北部、東北部及東部氣溫回升；預測高溫北部、東北部及東部為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上，南部近山區平地或河谷甚至會更高一些；至於各地低溫約20至23度。

離島天氣：澎湖陰天，22至26度；金門多雲時晴，18至26度；馬祖陰天，17至22度。

關於下週天氣預報，天氣風險公司指出，下週一、二，中彰以北到宜蘭一帶雲量偏多且有局部短暫陣雨，週二水氣增多、降雨機會更高、天氣不穩；雲嘉以南及花東受影響較小，但山區午後易有局部短暫陣雨，平地相對穩定。北部、東半部高溫27到30度，中南部30到33度，南部局部可能達34度以上。

下週三至週五，華南至長江中上游低氣壓發展並伴隨滯留鋒，雲雨帶活躍，部分雲系擴散至台灣附近，西南風增強使水氣增多，天氣仍不穩定。中彰以北至宜蘭多雲到陰有短暫陣雨；雲嘉以南至花東雲量增多，午後熱力對流易有局部陣雨。北部、東半部高溫26到30度，中南部30到33度，預報可能隨西南風水氣調整。

​

紫外線指數方面，週日台南市、高雄市、屏東縣、台東縣達到過量級，外出請做好防曬準備。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日各地低溫約20至23度；北部、東北部及東部高溫為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上。（擷取自中央氣象署網站）

週日中南部地區紫外線指數偏高，尤其是台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品部分，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法