為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    母親節迎好天氣！ 北東高溫29度 山區午後有雨

    2026/05/09 20:35 即時新聞／綜合報導
    週日白天起各地以多雲到晴為主。（記者方賓照攝）

    週日白天起各地以多雲到晴為主。（記者方賓照攝）

    週日（10日）母親節氣溫回升，北部及東部高溫約29度，南部可達33度以上。清晨北部、東北部及東部偶有雨勢，白天起則以多雲到晴為主，但山區午後仍須注意局部短暫陣雨。

    中央氣象署預報，週日清晨水氣仍偏多，北部、東北部及東部地區有不定時局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區清晨之前，仍有局部長延時大雨發生的機率，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，至於其他地區則為多雲的天氣；白天起迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但午後山區亦有局部短暫陣雨。

    氣溫方面，週日清晨之前東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部天氣稍涼；白天起東北季風減弱，漸轉偏東風，北部、東北部及東部氣溫回升；預測高溫北部、東北部及東部為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上，南部近山區平地或河谷甚至會更高一些；至於各地低溫約20至23度。

    離島天氣：澎湖陰天，22至26度；金門多雲時晴，18至26度；馬祖陰天，17至22度。

    關於下週天氣預報，天氣風險公司指出，下週一、二，中彰以北到宜蘭一帶雲量偏多且有局部短暫陣雨，週二水氣增多、降雨機會更高、天氣不穩；雲嘉以南及花東受影響較小，但山區午後易有局部短暫陣雨，平地相對穩定。北部、東半部高溫27到30度，中南部30到33度，南部局部可能達34度以上。

    下週三至週五，華南至長江中上游低氣壓發展並伴隨滯留鋒，雲雨帶活躍，部分雲系擴散至台灣附近，西南風增強使水氣增多，天氣仍不穩定。中彰以北至宜蘭多雲到陰有短暫陣雨；雲嘉以南至花東雲量增多，午後熱力對流易有局部陣雨。北部、東半部高溫26到30度，中南部30到33度，預報可能隨西南風水氣調整。

    紫外線指數方面，週日台南市、高雄市、屏東縣、台東縣達到過量級，外出請做好防曬準備。

    空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週日各地低溫約20至23度；北部、東北部及東部高溫為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上。（擷取自中央氣象署網站）

    週日各地低溫約20至23度；北部、東北部及東部高溫為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上。（擷取自中央氣象署網站）

    週日中南部地區紫外線指數偏高，尤其是台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    週日中南部地區紫外線指數偏高，尤其是台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空品部分，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    空品部分，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播