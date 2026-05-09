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    首頁 > 生活

    年逾70姊妹搭機回國太嗨 降落前開視訊狂聊 各被罰款2萬元

    2026/05/09 18:19 記者謝武雄／桃園報導
    一對年逾70歲的彭姓姊妹，返台時太高興在飛機上開視訊聊天，被桃園地方法院判處罰金2萬元。（記者謝武雄攝）

    一對年逾70歲的彭姓姊妹，返台時太高興在飛機上開視訊聊天，被桃園地方法院判處罰金2萬元。（記者謝武雄攝）

    一對年逾70的彭姓姊妹，去年10月31日晚間搭乘長榮航空從韓國釜山返台，2人在抵達桃園機場前興奮地在桃園上空以LINE開視訊聊天，案經一旁倪姓乘客蒐證，下機後隨即報警；桃園地方法院認為2人危害其他乘客的安全，觸犯民用航空法第102第一項非法使用干擾飛航器材罪，各處罰金2萬元，如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

    法官審酌，彭姓姊妹明知於航空器飛航期間，不得使用干擾飛航及通訊之器材，竟仍無視航空安全及機上工作人員之宣導與禁令，分別於飛航期間違規使用手機進行通訊，此舉極易干擾航空器之導航及通訊儀器，對飛航安全與同機乘客之生命、身體及財產造成潛在之重大威脅，所為實屬不該。

    審酌被告2人於警詢及偵查中均坦承犯行之犯後態度，智識程度、家庭經濟狀況、均無前科紀錄之素行、犯罪之動機、目的、手段、情節及所生危害等一切情狀，分別量處罰金二萬元，如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

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