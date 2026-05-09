超萌IP氣偶陪歸仁囡仔踅街 魚頭君、菜奇鴨、卡比胖拉都來了

現場超猛大型IP氣偶齊聚，為活動歡樂揭幕。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府觀光旅遊局首度在歸仁區舉辦「?囡仔作伙來踅街」親子活動，今天熱鬧登場，安排遊戲設施、手作體驗、闖關挑戰，加上才藝表演，並規劃特色攤商，超萌大型IP氣偶也難得齊聚，包含泡湯魚頭君、俏皮菜奇鴨、可愛巷仔Niau、療癒卡比胖拉等一起來陪玩，小朋友樂開懷，歡笑聲洋溢。

首「?囡仔作伙來踅街」在歸仁運動公園舉行，台南市長黃偉哲也到場與大小朋友同樂，更準備了在地出產的火鶴花，分送給女性朋友，祝福辛苦的媽咪們母親節快樂。

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黃偉哲說，市府致力於打造適合親子共遊的環境，透過活動設置多樣化的充氣遊具與特色攤商，讓民眾在舒適的園區環境，歡度充實的週末假期。

台南在地人氣吉祥物包含觀旅局魚頭君、市立圖書館蛙寶、左鎮化石園區KOKO、將軍區公所紅蘿蔔娃娃，以及市場處菜奇鴨與夜奇鴨、動保處豆哥與凱娣等都到場一起歡樂。

歸仁街區繁榮發展協會也協助宣傳，現場人氣爆棚，七甲五街花卉產銷班長黃毅斌更運用在地素材，帶領民眾進行手作苔球植物的體驗，。

除了公園主場活動，今天同步結合「鐵馬踅透透」的自行車輕旅，以及「雙層巴士城市尋寶」的深度遊程等，帶領民眾走訪歸仁農產與文化地標，持續深化南關線的觀光魅力。

歸仁七甲五街花卉產銷班也教作苔球植物。（記者吳俊鋒攝）

台南市長黃偉哲分送火鶴花，祝福母親節快樂。（記者吳俊鋒攝）

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