清水鰲峰山「34道溜滑梯」開玩 谷溜遊戲場首個週末千人嗨翻

清水鰲峰山公園谷溜遊戲場湧入親子遊客。（記者張軒哲攝）

台中市清水鰲峰山公園7日啟用全新「谷溜遊戲場」，開放首日週末吸引上千人體驗嶄新遊樂設施，家長與幼童笑聲在山谷迴盪。

台中市府耗資7千多萬元打造「全國最多的溜滑梯」，谷溜遊戲場共設置34道溜滑梯，台中市長盧秀燕開幕致詞說，自己童年喜歡溜滑梯，還親自參與設計，命名谷溜遊戲場，讓大家耳熟能詳。

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台中市議會議長張清照說，多年前爭取設置「競合遊戲場」，去年利用原本的陽光草坪與綠樹空間，依地型打造谷溜遊戲場，再度為鰲峰山帶來人潮。

不少家長昨天帶著孩子開箱體驗溜滑梯，今天迎來開放首個週末假日，中午過後人潮爆棚，不少家長說，中午母親節聚餐後，帶孩子來玩溜滑梯「放電」。

苗栗縣苑裡鎮鄭姓民眾說，之前鰲峰山新設競合遊戲場，就常載孫子來玩，隨著嶄新谷溜遊戲場完工，專程帶孫子來玩耍。

台中市建設局說，清水鰲峰山谷溜遊戲場今天午後開始湧入人潮，下午3點人潮破千人，呼籲家長要留意孩子安全，依照規定體驗遊樂設施，避免發生意外。

谷溜遊戲場週末人潮爆棚。（記者張軒哲攝）

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