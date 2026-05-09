向各行各業母親致意 黃健忠走訪市場與社區發送康乃馨

馬公市長黃健忠到北辰市場、文澳市場人潮聚集區，致贈康乃馨。（馬公市公所提供）

母親節前夕，康乃馨四處飄香！馬公市長黃健忠利用馬公市民代表會第12屆第7次定期會議程空檔，到北辰市場、文澳市場、馬公市立幼兒園園本部、馬公市公所行政大樓，以及晚間出席興仁里辦公處於懋靈殿廣場舉辦的母親節活動，發送康乃馨，向各行各業辛苦付出的母親提前表達祝福。

黃健忠先後走訪人潮聚集的北辰市場及文澳市場，向攤商與採買民眾致意。許多市場媽媽長年清晨備貨、張羅生計，同時還得兼顧家庭與生活，是地方最真實也最辛苦的身影。現場不少民眾主動停下腳步與市長寒暄合影，氣氛溫馨。

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黃健忠拜訪馬公市立幼兒園園本部，向園方女性教保人員致贈康乃馨。他說，幼兒教育工作細膩繁重，第一線教保老師除了照顧孩子日常學習與生活，也承擔高度責任與耐心，相當不容易。

黃健忠也到馬公市公所行政大樓，向女性同仁及洽公民眾提前祝賀母親節快樂；最後再到興仁里懋靈殿廣場參加母親節活動。

黃健忠說，基層工作越久，越能理解許多母親肩上承擔的不只是家庭，還有生活壓力與責任。無論是在市場、校園、機關或社區裡，都有許多人長年默默付出、照顧家庭，也撐起地方最平凡卻重要的日常。母親節前夕，能親自向大家表達祝福與感謝，對他而言格外有意義。

馬公市長黃健到往幼兒園送康乃馨給女性教保人員。（馬公市公所提供）

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