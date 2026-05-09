金門表揚17位模範母親 陳福海獻吻另一半「來真的」李文良天天「安太座」

金門縣長陳福海配合眾人力拱「親一下」的氣氛，罕見在公開場合攬住另一半完成驚天一吻，這個「來真的」舉動，為現場帶來一波小高潮。（記者吳正庭攝）

金門縣今天表揚莊素月等17位模範母親，縣長陳福海強調要用感恩的心，謝謝偉大的母親；他也率副縣長李文良向另一半獻花，陳福海步下舞台還應要求，難得在公開場合向另一半獻吻。

縣府在金湖飯店舉辦模範母親表揚活動，17位母親臉上洋溢幸福的笑容，很早就盛裝出席；陳福海、李文良都帶另一半出席，與各鄉鎮長、代表會主席向得獎母親祝賀。

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陳福海首先感謝他的另一半許梨羡，強調「沒有她，我也不可能做到縣長」；他並感謝「另一位女人」，就是他已經過世的母親，對他一路疼愛照顧；現在，他把金門的母親都當作他自己的母親一樣對待。

李文良提到曾經說過的「安太座」小故事，他去金門太武山海印寺「安太歲」時，一時口誤，把「安太歲」說成「安太座」，李文良說，那位志工把收據交給他時說了一句「很有哲理」的話：「安太歲久久安一次就可以，安太座是每天都要做的事」，這句話讓李文良謹記在心；他說：「一個家庭，媽媽開心，爸爸就開心，小孩也就開心」，可見母親在一個家庭的重要性。

活動尾聲，陳福海、李文良獻花給另一半，禁不起台下頻喊「獻吻」，李文良在太座額頭蜻蜓點水，陳福海的另一半則害羞揮手閃躲；陳福海牽妻子走下台，又被友人力拱「親一下」，剛才索吻不成的陳福海配合氣氛，一把攬住身邊這位兩度助他選上縣長的另一半，罕見地在民風保守的公開場合，嘴對嘴完成驚天一吻，這個「來真的」舉動，為現場帶來一波小高潮。

縣府接受各鄉鎮推薦選出的模範母親有：烈嶼鄉：洪晋治、蔡洪華。金寧鄉：莊素月、莊雪霞、陳秀月。金城鎮：許能芬、鄭雅慧、莊玉燦、許碧蕙、鄭員。金湖鎮：陳楊蘇治、鄭莉芸、陳美月、陳明梨。金沙鎮：張玉霞、李玉（石羡）、楊圓瓜。

金門縣政府舉辦模範母親表揚，縣長陳福海（後排中）、副縣長李文良（後排左四）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右三）等人都到場與得獎母親合影。（記者吳正庭攝）

金門舉辦模範母親表揚，縣長陳福海（右一）、副縣長李文良（左一）上台獻花給另一半，禁不起台下「獻吻」要求，李文良在太座額頭蜻蜓點水，陳福海的另一半則害羞揮手閃躲，場面逗趣。（記者吳正庭攝）

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