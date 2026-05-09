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    首頁 > 生活

    625人報名桃市新住民語文說故事暨歌謠競賽 今100隊決戰

    2026/05/09 17:18 記者周敏鴻／桃園報導
    「115年度新住民語文說故事暨歌謠競賽」與頒獎典禮在中原國小舉辦。（圖由桃園市政府提供）

    「115年度新住民語文說故事暨歌謠競賽」與頒獎典禮在中原國小舉辦。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府教育局今天在中壢區中原國小舉辦「115年度新住民語文說故事暨歌謠競賽」，晉級決賽的100支隊伍，選用越南、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨等國語言，同台較勁也展現學習成果，教育局表示，今年賽事共吸引310隊、625人報名，顯見多元文化教育已在校園逐步扎根並開花結果。

    新住民語文說故事競賽部分，鼓勵學生從生活經驗出發並發揮創意，盼透過語言詮釋，深化學生對文化的理解；歌謠競賽部分，除重視語音與歌唱表現外，也鼓勵學生結合肢體動作與舞台表演，中原國小4年級的金姓學生分享，他的家中沒有越語學習環境，首度挑戰越南語歌謠，初期甚至對發音不滿、一度想放棄，還好透過數位教材與自學系統，才讓他逐漸掌握學習方法。

    教育局指出，桃園市新住民人口已超過6萬6000人，市府積極培養學生理解不同語言、文化，盼有助於提升學生的國際競爭力；新住民語文說故事暨歌謠競賽已連續舉辦4年，希望鼓勵學生準備競賽過程中，透過老師引導、同儕互動，理解歌謠與故事背後的文化意涵，將多元共融落實於學習之中。

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