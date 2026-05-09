明天就是母親節 台南柳營表揚13位模範母親、最年長90歲

90歲劉林節（前中）是柳營區最年長模範母親。（公所提供）

明天就是母親節，為弘揚孝親報恩美德，柳營區公所今天（9日）在柳營國中表揚13位模範母親「慈暉媽媽」，向偉大的母親們致敬並祝福母親節快樂；其中，中埕里陳池琅花代表柳營區獲選台南市「慈暉媽媽」表揚。

13位柳營區模範母親為楊歐招、葉林錦來、陳池琅花、鄭秀娥、楊劉珍、劉林節、吳苑瑾、張黃美蘭、連秀如、陳月霞、吳金葉、沈洪淑貞、董樹蘭。她們每個人的故事皆是溫暖人心的生命篇章，體現出母親角色的偉大與力量；劉林節90歲最年長。

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會中安排貝特幼兒園、篤農社區舞蹈團、林定邦老師演奏薩克斯風組曲表演，炒熱氣氛，並由柳營區長劉發仲頒贈匾額，他說，透過公開表揚活動讓模範母親的感人事蹟得以流傳，不僅凝聚家庭情感，也在社會中樹立學習榜樣。

活動也安排由模範母親的家屬及子女代表獻上象徵熱情、感恩與祝福的火鶴花，向母親表達最深的感謝與敬愛，甚至來個溫暖大擁抱感謝母親多年來無怨無悔的照顧與陪伴。

公所並提供柳營農會鮮乳包子饅頭、強尼甜點龍鬚糖、恬米屋米蛋糕、晶瑩玉饌查畝營ㄟ米及大成長城雞肉鬆等在地美食品嘗，藉母親節慶祝活動也行銷柳營特色產品。

陳池琅花（前中）代表柳營區獲選台南市模範母親「慈暉媽媽」。（公所提供）

柳營區13位模範母親「慈暉媽媽」獲表揚。（公所提供）

來個溫暖大擁抱感謝母親。（公所提供）

柳營區長劉發仲（左）為模範母親披上彩帶走紅毯接受祝福。（公所提供）

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