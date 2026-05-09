樂天球場炒泡麵吃到「藥膏OK繃」 店家道歉：新員工沒戴手套

民眾控訴8日在樂天球場購買「涼太炒泡麵」的餐點，竟在裡面吃到沾有綠色藥膏的OK繃。（本報合成，@hungyulin_n/Threads授權提供、擷取自Rakuten Monkeys美食樂園臉書）

桃園樂天球場昨（8日）爆出令人反胃的食安事件，有民眾在球場購買炒泡麵，竟發現麵裡混入一整塊沾有綠色藥膏的OK繃，感到噁心不適，通報1999。當事店家「涼太炒泡麵」獲悉後立即退費，今天發布正式聲明，向受害顧客、大眾及樂天球團致歉。

網友在Threads發文說，8日在樂天球場買了炒泡麵，卻在裡面吃到OK蹦，上面還沾著綠色藥膏，「吃到OK繃裡面還有藥膏真的噁，幸好目前身體還沒有狀況」，同時提醒其他網友注意，她已通報1999專線。

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原PO補充，事後店家已退費140元，提出要現炒一份新的餐點，但已經拒絕。她呼籲，昨天有買炒泡麵的民眾記得去退費，身體不舒服的一定要去看醫生。

當事店家「涼太炒泡麵」聲明指出，經內部查證，確認問題發生於泡麵分裝過程，因新進員工作業疏忽未依規定配戴手套，導致異物掉入餐點。業者強調，多年來始終堅持衛生與美味，對首次發生此類疏失深感遺憾與自責。目前已採取改善措施，包括加強員工衛教、安排涉事員工進行抽血檢驗，並強化現場督導。

為了彌補過失，店家宣布將停業一日進行衛生管理改善，並主動聯繫當事人關心健康狀況。此外，凡持有2026年5 月8日購買發票的消費者，可於5月9日及10日兩天的 下午3點至晚上8點至原攤位辦理現金退費。

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