志繼部落文化記憶承載者 Yukan Tayax（楊崇德）辭世

桃園市無形文化資產口述傳統「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統－大豹群）」保存者Yukan Tayax（楊崇德），被譽為部落重要的文化記憶承載者。（圖由桃園市政府提供）

桃園市無形文化資產口述傳統「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統－大豹群）」保存者Yukan Tayax（楊崇德）於今年4月22日辭世，享壽72歲，今天在復興區霞雲里志繼部落舉行公祭儀式，市府文化局派員出席悼念，肯定他一生致力於泰雅族歷史、語言與文化傳承的成就，是部落重要的文化記憶承載者。

Yukan Tayax生於1954年，長年居住在志繼部落，他的祖父是部落頭目之一、父親曾任縣議員，因家族長期參與公共事務，讓他訓練出好口才，也曾任復興區民代表，並長期參與部落公共事務，族人說，Yukan Tayax的族語能力優異，具備豐富傳統知識，透過口述傳統來保存、傳遞族群的歷史與記憶，備受敬重。

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今年1月間，桃園市府公告登錄「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統－大豹群）」為無形文化資產，並認定Yukan Tayax為保存者，文化局說明，泰雅族世世代代透過口說或吟唱，傳承部落遷徙、歷史事件與生活經驗，Lmuhuw口述傳統承載了相傳至今的知識體系與價值觀，可說是泰雅族語言智慧的結晶；Yukan Tayax精通族語與古語運用，除能完整敘述部落遷徙史、族群互動歷程外，更熟稔大豹群的領域地名、傳統空間認知、家族系譜脈絡等，一生致力於泰雅族文化、歷史、語言傳承，對文化傳承貢獻卓著。

桃園市無形文化資產口述傳統「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統－大豹群）」保存者Yukan Tayax（楊崇德），被譽為部落重要的文化記憶承載者。（圖由桃園市政府提供）

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