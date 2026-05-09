台南龍崎鳳梨好筍季登場 綠竹筍甜嫩如水梨

龍崎區的綠竹筍遠近馳名，頂級品的市場搶手。（記者吳俊鋒攝）

台南鳳梨好筍季龍崎產地活動今天揭幕，公所與農會攜手規劃特色市集，行銷地方特色，安排精彩的表演節目，再結合趣味闖關、美食品嘗，以及大獎摸彩等炒熱氣氛，親子吃喝玩樂歡度週休假期。

現場也舉辦評鑑活動，選拔「綠竹筍大王」，邀請產銷班員PK，共30人參賽，台南區農業改良場的專家學者依照外觀、色澤、糖測與柔嫩度等項目評分，各組都有一定品質，競爭激烈。

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根據資料，糖測最高達7.4度，肉質相當鮮嫩，吃起來像水梨，口感令人評審驚豔，龍崎區農會推廣部主任董啟聖提到，當地頂級的綠竹筍共同運銷到台北果菜市場，今年每公斤拍賣價最高曾飆到700元，實至名歸。

活動在文衡殿舉行，以「龍崎馬上旺」為主題，市長黃偉哲也到場代言、行銷，他說，無論鮮採的鳳梨、綠竹筍，或者系列的相關加工產品，都值得推薦，歡迎大家一起來買爆，順遊附近虎形山公園、牛埔農塘等地，帶動觀光發展。

黃偉哲推崇，龍崎的竹筍白嫩鮮甜、甘脆多汁，不須沾美乃滋，就能嘗到絕佳風味；另外還有傳統的竹編工藝，以及新興的竹炭、竹醋液等製品，都是特色產業，值得大家一遊，感受當地的自然、人文魅力。

現場準備了鳳梨冰棒與竹筍排骨湯的兌換、品嘗，區長陳龍政說，人潮不斷湧入，顯見美味行銷策略成功，也感謝文衡殿熱情贊助摸彩最大獎50吋液晶電視，為活動掀起另一波高潮。

今天現場設有嚴選當季的直送攤位，讓民眾能吃到品質最好的鮮果，在溫馨的氛圍中共度一個甜蜜的母親節，闖關遊戲則是寓教於樂推廣地方農產知識，迴響也很熱烈。

農民展售鮮採鳳梨，美味推廣地方特色。（記者吳俊鋒攝）

闖關遊戲吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

鳳梨好筍季龍崎產地活動買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

綠竹筍評鑑競爭激烈。（記者吳俊鋒攝）

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