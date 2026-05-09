溪北六興宮王得祿將軍泥塑神像開光 神人能「對眼」對話

王得祿將軍泥塑神像栩栩如生。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港溪北六興宮今年建廟200年，也是王得祿將軍256歲聖誕，廟方去年邀請泥塑工藝師張瑞益、張皓崴父子為王得祿塑像，今天上午舉行「得祿妙哉正道方行」王得祿將軍神像開光聖典，儀典以古禮為本，請來法師祝禱、開光，嘉義縣長翁章梁與新港鄉各界人士與會。

六興宮主委江筱芃說，三媽指示用六興橋動土所用的金沙摻入泥料，為王得祿塑造泥塑神像，彰顯其忠勇護民精神。去年11月泥神像完成初胚、入神科儀等程序，今天藉黑面三媽聖誕祝壽大典舉辦王得祿塑像開光聖典。

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泥塑藝師張皓崴指出，泥塑是千年工藝，張家師習泥塑工藝已傳到第6代，就他來說，最難的是塑像階段，因為泥塑塑像要兼顧360度人體比例，各個角度都要兼顧到，需有相當功力才能做出恰當比例，這尊王得祿神像外表採用天然漆，頭髮用蠶絲染色，眼睛則鑲進玻璃。

「剔金」傳統工藝打造

張皓崴說，剔金（開金）這個傳統工藝最困難的地方就是不容任何閃失，只要失敗就得重新來過，神像外觀是參考王得祿後代提供王得祿畫像捏製，神像衣著也是按照王得祿官服捏製。為了讓信眾參拜時能與神明「對上眼」，特地把王得祿的目光形塑成稍微往下看，讓神人能夠對話。

許多信眾近距離觀看泥塑神像，都說神情栩栩如生，作工精緻、細膩。嘉義縣長翁章梁也特地彎下身仔細端詳，大讚技法非常深厚且獨特，除了是神像，也是工藝品。

王得祿後代子孫出席泥塑神像開光入座聖典。（記者蔡宗勳攝）

王得祿後代與將軍泥塑神像。（記者蔡宗勳攝）

泥塑藝師張皓崴說明王得祿將軍泥塑神像製作方式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁仔細端詳王得祿將軍神像。（記者蔡宗勳攝）

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