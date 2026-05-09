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    首頁 > 生活

    苗栗造橋南瓜節登場 200公尺南瓜隧道超吸睛

    2026/05/09 16:22 記者彭健禮／苗栗報導
    南瓜隧道結實纍纍，翠綠藤蔓與繽紛花卉相互交織，呈現如詩如畫的田園景致。（記者彭健禮攝）

    南瓜隧道結實纍纍，翠綠藤蔓與繽紛花卉相互交織，呈現如詩如畫的田園景致。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣造橋南瓜節今（9日）於苗翔牧場登場，200公尺的南瓜隧道及大型南瓜展示區，成為人氣拍照打卡點。逢母親節週末假日，主辦單位造橋鄉農會安排藝文表演、南瓜熟食品嚐、18鄉鎮市農漁會特色市集及滿額贈禮等活動，邀請民眾走入田園，感受南瓜產業魅力。

    造橋鄉農會總幹事吳美慧表示，今年活動延續歷年高人氣的南瓜隧道與大型南瓜展示區。為打造最佳觀賞效果，自2月起即投入南瓜栽培與園區整理工作，目前南瓜隧道已結實纍纍，翠綠藤蔓與繽紛花卉相互交織，形成如詩如畫的田園景致。另，「大南瓜」專區更展示多顆巨型南瓜，展現農民精湛栽培技術。

    除了視覺享受，今年活動也主打「舌尖上的南瓜旅行」，現場展售多款特色南瓜品種，包括東昇、一品、瑞福、李白、吉安等西洋品系，以及阿成、金Q、巴特、Q蛋等傳統風味品系，提供民眾一次品味不同口感與風味。此外，農會也推出南瓜霜淇淋，以及由苗栗區農業改良場技術輔導製作的南瓜鬆餅，讓遊客品嚐南瓜多元創意料理。

    為響應節能減碳，9、10日活動期間安排台鐵豐富站往返會場之免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。

    苗栗縣造橋南瓜節，今日於鄉內苗翔牧場登場。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣造橋南瓜節，今日於鄉內苗翔牧場登場。（記者彭健禮攝）

    「大南瓜」專區更展示多顆巨型南瓜，展現農民精湛栽培技術。（記者彭健禮攝）

    「大南瓜」專區更展示多顆巨型南瓜，展現農民精湛栽培技術。（記者彭健禮攝）

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