汪志冰稱北市通用計程車6年數量「腰斬」 加上長者恐更搶破頭

汪志冰指出，北市通用計程車數量供不應求，270人要搶一輛車。（資料照）

台北市針對身障族群有「通用計程車」服務，不過市議員汪志冰指出，通用計程車數量僅占全北巿3.2萬輛計程車0.52%，2019至2025年間更從301輛減少到155輛，服務趟次同步減幅達24%，身障族群平均270人搶1輛車，加上日漸增加有潛在需求的高齡長者更恐搶破頭。公運處表示，隨法規修正及中央核定新增車輛，未來通用計程車數量可望增加。

汪志冰指出，「復康巴士」多年來為身障者提供服務，因僧多粥少供不應求，中央推動通用計程車補助，北市公運處鼓勵業者引進服務，2012年起陸續向交通部提報申請補助營運計畫，提供每台購買新車（含設備）補助最高40萬元及每趟次50元營運獎勵金。但是，目前北巿計程車約3.2萬台，通用計程車占比僅0.52%，服務車輛從2019年最多的301輛減至去年僅剩155輛，車輛比7年前減幅達49%；同期服務趟次也從25萬7千趟逐年下滑到19萬6千趟，減幅達24%。

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汪志冰說，通用計程車受限特殊車型，新車價百萬元至180萬元不等，加裝設備則要20至30萬元，接受購車補助者最少須正常營運5年，且每月運送「輪椅乘客」50趟以上才能申請每趟次50元獎勵金，雖然去年修法增加里程計算補助選項，仍和北市復康巴士每趟補助150至350元有差距，誘因不足。她認為，交通局應建請中央研議提高購買含設備的新車補助金額以及開放舊車加裝補助可行性、降低基本趟次門檻、提高單趟獎勵金額，及針對服務超過5年者提供久任獎勵措施。

公運處長李昆振說，目前155輛通用計程車是因為其接受補助，尚在5年管制期；管制過後車輛可能轉到長照或通用計程車自己接案，不一定都離開市場，目前全台北市有400多輛提供相關服務。

此外，公運處有持續向中央反映並申請車輛，2024年核定100輛，去年至今年陸續增加百輛。而由於單一縣市有計程車數量上限，在去年公路法修正，通用計程車牌數不會計入計程車總牌數，這也可望能增加通用計程車數量。

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