資產變棄嬰2-1》桃園市勞工育樂中心ROT 連市府都不捧場

「石門山勞工育樂中心－川賦會館」去年開幕營運。（記者周敏鴻攝）

桃園市龍潭區石門山勞工育樂中心由川賦集團承接整修後，去年8月15日已由市長張善政與業者共同宣布開幕，近期卻因市府在中心舉辦活動不多，被外界批評「市府勞動局以ROT模式（重建、營運、移轉）引入民間投資，卻連市府自己都不捧場」；對此，副市長蘇俊賓稱將加強善用。

去年張善政於石門山勞工育樂中心開幕致詞時表示，中心改以「石門山勞工育樂中心－川賦會館」為名對外經營後，將結合石門山的自然景觀與升級後的設施，提供會議、運動、渡假與休閒等多元服務，並針對勞工推出優惠折扣，兼顧休閒體驗與勞工福利，目標是讓中心成為龍潭在地觀光的重要據點。

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言猶在耳，民進黨市議員張肇良發現，過去半年來，市府各局處鮮少在石門山勞工育樂中心舉辦活動，他是龍潭在地議員，最清楚中心活動辦得很少，讓他感到非常遺憾，該中心是勞動局以ROT模式引入民間投資，業者支持政府活化公有資產，花了大錢投資建設，市府應鼓勵各局處、工會等團體儘可能多選擇在中心舉辦活動。

桃園市勞動局說明，「石門山勞工育樂中心－川賦會館」去年8月15日開幕營運後，除勞動局已在會館辦理業務交流活動，本市與其他縣市工會也在此辦理多場次活動，該局透過官網發布石門山勞工育樂中心，已由「石門山勞工育樂中心－川賦會館」營運的訊息，也發函通知各局處、各縣市政府、本市各工會等，宣傳該會館有68間客房、大小會議室數間、餐廳等設備，可提供旅遊觀光住宿、團體住宿、教育訓練研習、餐飲等服務，持續積極宣傳該會館的營運與可利用的現況。

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