看得懂嗎？這4字也出自于右任之手 他曝曾困惑10年以上

東海大學4字也是出自于右任大師之手。（取自蕪菁雜誌）

台電請知名設計師聶永真設計LOGO新字體，取代原本「一代草聖」于右任墨寶，引發兩極討論。對此，粉專「蕪菁雜誌」分享，于右任過去也曾為「東海大學」招牌校匾題字，他回憶，小時候喝東海大學牧場的牛奶，常常看著4字納悶到底是什麼字，甚至以為是「京灣大學」。他認為，一看就懂是企業LOGO必須要做到的基本要求，而于右任的書法也顯然不適合現代企業辨識系統的要求。

其實，于右任的墨寶不只在台電LOGO上出現，包括台中東海大學校匾、立院法匾額、行天宮正門牌匾，以及鼎泰豐的招牌題字，都出於這位書法大師之手。

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蕪菁雜誌昨日發文表示，他並非平面設計的專家，但他認為，每天的生活當中充滿各種商業LOGO。見到LOGO的頻率高到，一個普通人必須在幾秒鐘以內讀懂它所傳遞的訊息。

關於于右任的書法用在商業LOGO上，他分享自己的體驗。相信「東海大學」4字大家都耳熟能詳，但其實在他小時候，喝到東海大學牧場的牛奶時，常常盯著瓶子納悶，那四個字到底是什麼字？他表示，大人沒特別告訴他，他也沒特別去問，所以在很長一段時間裡──可能貫穿整個童年──他一直在心裡默認那是「京灣大學」四個字。「聽起來很荒謬？但這是我的真實人生經驗。」

粉專表示，如果接觸這個品牌久了，然後有人指出那4個字是什麼，那麼看不看得懂于右任的草書，大概不成問題，甚至久了就變成一個割捨不掉的「品牌特色」。問題是企業LOGO必須要做到的基本要求，就是讓毫無背景知識的人──即使是笨到像小學時代的他──能夠一看就懂，而且能夠記起來。而于右任的書法顯然悖離了這個基本要求。

粉專稱，更不要說遠看、近看、精印、粗印、螢幕、紙面等各種要求。舉個例子，隔著馬路對面看于右任的書法做成的LOGO，可以想像的，很多人應該會感到困擾。哪怕是「行天宮」筆劃這麼少的3個大字，也會有很多人看到眼花。

最後，粉專表示，就算丟開黨國什麼的背景思考，光就機能性來講，于右任的書法也顯然不適合現代企業辨識系統的要求。「至少他的書法曾經讓我困惑了十年以上。」

除了該粉專外，也有東海大學畢業生在社群分享表示，當年于老師以右到左傳統橫排提了「學大海東」，校方為了方便在應用上，大多直接改成現代橫排「東海大學」。調整後，大師的墨寶順序變了，字還是很漂亮，但也因為是大師的墨寶，「東海大學」4個字擺在一起的細節和平衡仔細看真的不足原先由右至左排列的「學大海東」。

他也笑稱，尤其是現代橫排「大」字最後一筆，都快把「學」裡的「子」捅掉了，「難怪招生一年不如一年」。

東海大學牧場牛乳。（取自蕪菁雜誌）

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