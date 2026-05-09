嗨騎菊島初夏！6/6自行車騎遊澎湖海景第一排 150名額報名

澎湖慢遊騎自行車，成為新興推廣低碳旅遊模式。（澎湖國家風景區管理處提供）

澎湖國家風景區管理處響應運動部「健康台灣」系列活動及今年「世界自行車日」，推廣「澎湖跳島自行車活動」觀光旅遊品牌，以澎湖縣菊島多元自行車路線為主，6月6日舉辦「嗨騎菊島初夏」騎乘活動，鼓勵民眾以綠色低碳方式，深度領略菊島多元自行車路線個別路段與沿途自然風光。

今年「嗨騎菊島初夏」騎乘路段全長約15公里，是結合自然生態與海洋意象的大眾親子路線。車友從澎湖遊客中心出發，途經兼具生態教育與觀光遊憩功能的澎湖休憩園區，造訪東衛林區的天然林蔭道路，沿途不僅能享受海風輕拂，還能體驗公部門近年優化的自行車路網與多功能休憩據點。

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路線一大亮點是甫完工的「中屯觀景台與休憩區」，建築造型靈感來自澎湖常見的珠螺殼紋理。接著騎經許家自行車道，慢節奏欣賞傳統村落與絕美濱海景緻，最後抵達位處海岸第一線的東衛石雕園區。在終點處，車友可向北眺望西衛及澎湖海灣的廣闊潮間帶。

為回饋車友，澎管處特別準備了自行車水壺及安全帽織帶參加禮。活動現場提供西嶼最具特色的「外垵刈包」作為美食補給，讓車友品嘗在地好滋味，為自行車小旅行畫下完美句點。報名名額150名，額滿為止；未滿18歲以下車友在家長陪同並簽署同意書後即可報名，與家人一同享受運動休閒的樂趣。報名網址：https://reurl.cc/GaQMVW。

澎管處6月6日嗨騎菊島初夏，最大亮點中屯珠螺觀景台。（澎澎湖國家風景區管理處提供）

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