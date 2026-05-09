嘉義新港六興宮建廟200年 王得祿將軍泥塑神像開光登場

溪北六興宮進行王得祿將軍泥塑神像開光。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港鄉溪北六興宮適逢建廟200年，廟方今9日上午舉行王得祿將軍塑像開光聖典暨正黑面三媽聖誕千秋祝壽典禮。嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍等各界到場祝壽，翁章梁說，廟方敬塑王得祿將軍神像，讓王得祿得以享萬年香火，肯定六興宮不忘本、心存感恩，而且以獨特的傳統工藝塑造神像，也是精緻的工藝品。

溪北六興宮為王得祿將軍創建，廟內坐鎮的正黑面三媽原本供奉在王得祿自宅，清道光年間，王得祿因感念媽祖庇佑、護佑地方平安，召集附近6庄居民共同創建溪北六興宮，廟內奉有王得祿將軍及其後代子孫長生祿位共96面，由於遇祝融之災，有些長生祿位被燬，這次也一併重新製作。

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六興宮主委江筱芃指出，2023年9月30日舉行六興橋新建動土儀式，典禮之際，「三媽」特別示諭須將動土所用之金沙妥善保存。時隔近兩年，2025年9月1日前往宜蘭將軍廟進行訪宮交流，返程途中耳邊忽然傳來一句「恭喜妳升將軍了」，頓時豁然開朗，原來當年留存的動土金沙正是為了摻入泥料，用以恭塑王得祿將軍泥塑神尊之用。

江筱芃說，經擲杯請示，三媽正式指示要為將軍塑造一尊泥塑神像，以彰顯其忠勇護民之精神。並找到張瑞益泥塑神像工坊，由張瑞益、張皓崴父子以剔金（開金）工法塑造王得祿將軍泥塑神尊，今藉正黑面三媽聖誕千秋祝壽大典，特別舉辦王得祿塑像開光聖典，令人嘖嘖稱奇的是，典禮進行前，還有信眾擲筊出立筊，可說是神靈同賀。

嘉義縣新港鄉溪北六興宮建廟滿200年。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港鄉溪北六興宮進行王得祿將軍泥塑神像入廟安座。（記者蔡宗勳攝）

溪北六興宮進行王得祿將軍泥塑神像入廟安座大典。（記者蔡宗勳攝）

王得祿將軍後代子孫長生祿位重新製作。（記者蔡宗勳攝）

溪北六興宮進行王得祿將軍泥塑神像入廟安座。（記者蔡宗勳攝）

六興宮王得祿將軍泥塑神像入廟安座前出現立筊。（記者蔡宗勳攝）

六興宮王得祿將軍泥塑神像入廟安座前出現立筊吉兆。（記者蔡宗勳攝）

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