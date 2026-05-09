母親節前送愛 真善美聯誼會捐贈創世嘉義院888箱尿布

救國團真善美聯誼會捐贈創世基金會嘉義院888箱尿布。（記者林宜樟攝）

創世基金會嘉義院照護長期照護植物人，需大量尿布，救國團嘉義真善美聯誼會發起「集愛成家」尿布捐贈活動，共募集到888箱尿布，今天由會長陳貞潔代表捐贈給創世基金會嘉義院，幫助植物人維持身體清潔，傳遞社會溫暖。

陳貞潔、創世嘉義院長蕭伃雯、救國團嘉義團委會主委黃國芳、嘉義市府社會處長李思賢、市議員黃思婷及陽光扶輪社創社社長黃麗貞等出席今天的捐贈儀式；陳貞潔說，植物人長期臥床，照護家庭經濟及身心壓力大，尿布是每日耗材，支出沉重，真善美聯誼會有公益性、教育性、服務性、健康性及永續性5大志業，關懷社會公益，因此與鍾丰容執行長一同集結各界善心募集尿布捐贈。

請繼續往下閱讀...

陳貞潔說，創世基金會服務個案的多數照顧者為女性，因此希望在母親節前將社會的愛心送到最需要的地方，用在最需要的人身上。

蕭伃雯說，每位植物人每日約需10到12片尿布，每2小時更換，一年約需350萬片，創世基金會守護植物人家庭，全台安養800多位植物人，免費到宅服務近3000位，衛材用量大，感謝嘉義真善美聯誼會拋磚引玉，號召募集紙尿褲，幫助植物人。

陳貞潔感謝響應捐贈尿布的單位救國團水上團委會、救國團嘉義工青隊、救國團朴子團委會、嘉義真善美協會、陽光扶輪社、全一水電工程有限公司、楊淑茗女士、善行天下十方功德主、藝傳團隊、林秀月諮詢委員親友團、鍾丰容諮詢委員親友團、佳玳素食親友團、李阿育辣媽團購、台慶房屋團隊、田橋西施家族及鍾佳素親友團等，讓善持續循環。

真善美聯誼會會長陳貞潔感謝各界支持募集尿布做公益。（記者林宜樟攝）

捐贈儀式中，公益樂團演奏表演。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法