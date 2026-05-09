封館近3年 苗栗縣公館鄉立游泳池重新啟用

苗栗縣公館鄉立游泳池，封館近3年，9日重新開張啟用。（圖由縣府提供）

苗栗縣公館鄉立游泳池於2023年受疫情衝擊，原營運廠商違約停業，封館近3年，期間公所積極尋求後續營運與改善方案，歷經多次招標，終於順利引進新經營團隊接手，讓地方期待已久的游泳池今天重新啟用，恢復鄉親日常運動、親子休閒及學生游泳教學的使用。

副縣長邱俐俐、議員孫素娥、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦及代表、村長、地方國中小學校長上午共同主持開幕剪綵，並焚香祝禱營運順利，不少鄉親也在啟用後搶先跳進泳池，重拾睽違已久的游泳樂趣。

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何在鑫指出，因鄉立游泳池使用已經27年，設備年久失修，於重新開張前，公所也花費近4百萬元經費針對場館結構、池底補強、照明及衛浴設施進行全面翻新，尤其增設「熱泵溫水設備」，可將水溫恆控在攝氏28度，未來將可以不受天候影響，下水游泳也不再怕冷，另外還設有SPA及蒸氣浴及兒童池，歡迎鄉親多加利用。

慶祝泳池重新開幕，公所上午也舉辦嘉年華活動，安排水中尋寶、水域安全宣導、SUP立式划槳體驗及CPR+AED急救教學等活動，讓大小朋友在參與趣味體驗的同時，也能建立水域安全觀念與自救救人能力。主辦單位也貼心發送泳帽及打卡送蛙鏡活動。

孫素娥也表示，目前公所正積極向運動部爭取二期1500萬元整建計畫，規劃整修男女更衣室及改善無障礙設施，她會緊盯進度，希望讓公館游泳池設備更完善，給鄉親享有更安全、舒適及友善的運動休閒空間，也讓鄉內2千多位國中小學生，不用再舟車勞頓到苗栗市或銅鑼上游泳課。

公館鄉立游泳池增設「熱泵溫水設備」，可將水溫恆控在攝氏28度，未來將可以不受天候影響，下水游泳不再怕冷。（圖由縣府提供）

公館鄉立游泳池重新開幕，副縣長邱俐俐、議員孫素娥、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦及代表、村長、地方國中小學校長等人出席。（圖由縣府提供）

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