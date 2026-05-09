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    首頁 > 生活

    台江親子共學 用植物敲染創作「送給媽媽的愛心袋」

    2026/05/09 14:50 記者王姝琇／台南報導
    同學們發表「送給媽媽的感恩袋」創作心得。（記者王姝琇攝）

    同學們發表「送給媽媽的感恩袋」創作心得。（記者王姝琇攝）

    弘揚大道公孝親行道精神，台南社大台江分校推動大廟興學，鼓勵親子共學。迎接母親節，台江流域學習課程今赴長安國小，帶領學生以公民科學工具inaturalist探索植物、採集花葉動手敲染「送給媽媽的愛心袋」。

    社大台江分校執行長吳茂成、老師楊淑瑤帶領長安國小學生以inaturalist探索校園植物，學生們動手採集花葉、敲染出獨一無二的「送給媽媽的愛心袋」，作為母親節的手作禮物，同學們說，媽媽就像花一樣美麗溫柔，祝福媽媽像大樹一樣健康。

    吳茂成說，台江流域學習課程結合環境、藝術及生命教育跨域學習，同學們手作母親節禮物，進而發表「送給媽媽的感恩袋」創作心得，有的敲染整座花園祝福媽媽永遠美麗，也有感謝媽媽養育之恩敲出一棵大樹，希望媽媽像大樹一樣健康。

    長安國小老師黃慧雯說，台江流域學習課程促成不同學科共同合作，讓學生從認識校園植物到敲染藝術，創作送給媽媽的愛心袋，每個孩子都是第一次，十分開心。老師朱育潁則說，透過台江流域學習課程，同學們學會方法，自己去找答案，自主學習，探索校園植物，接著進行植物敲染，採集植物的花葉，創作送給媽媽的愛心袋，激發同學們更多的學習動力。

    同學們透過親自動手敲染將祝福送給媽媽。（記者王姝琇攝）

    同學們透過親自動手敲染將祝福送給媽媽。（記者王姝琇攝）

    學生以公民科學工具inaturalist探索校園植物、採集花葉動手敲染「送給媽媽的愛心袋」。（記者王姝琇攝）

    學生以公民科學工具inaturalist探索校園植物、採集花葉動手敲染「送給媽媽的愛心袋」。（記者王姝琇攝）

    同學們發表「送給媽媽的感恩袋」創作心得。（記者王姝琇攝）

    同學們發表「送給媽媽的感恩袋」創作心得。（記者王姝琇攝）

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