可惜！基隆舊公車修理廠拆除 日治時代桁架堆置現場惹議

日治時代的桁架拆除堆置現場，居民認為十分可惜。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府將利用中正路舊公車處修理廠以公辦都更方式興建新市政大樓，目前舊公車處修理廠的舊棚架已經拆除，市議員要求市府評估閒置空間開放作臨時停車場。但民眾發現70年以上日治時代的桁架拆除後堆置一旁，十分可惜，希望能移置到適當的地方保存利用。市府文化觀光局表示，將擇期與相關單位研商。

舊公車處修理廠市府2019年就規劃作為新市政大樓的預定地，原規劃市府籌款自建，2024年改為公辦都更方式興建，自從開完說明會之後，招商就沒有進度，近期舊修理廠的棚架已經拆除。

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民進黨籍議員張顥瀚認為，三沙灣地區長年有停車空間不足，新市政大樓計畫延宕，原本建物鐵皮掀起，成為治安與環境死角，他爭取經費將老舊危險的舊棚架拆除，閒置空間在新市政大樓完成招商前，先設置臨時停車場，解決周邊居民的停車問題。

此外，民眾也發現舊公車處的棚架的桁架，是日治時代的產物，年代可能與基隆港西二、三碼頭倉庫、舊基隆火車站第一月台的大鐵棚相近，拆下來的桁架堆置在現場很可惜。張顥瀚和當地入船里長郭蒼認為，桁架拆除後堆置在現場，既不美觀也不知道要幹嘛，如果有需要保存，希望移置到合適的空間保存利用。

文觀局表示，當年文資委員認為不具列冊為文化資產的價值，但建議可以保留部分桁架，因此桁架在拆除後，暫時堆置在現場，以帆布遮蓋，後續如何再利用，文觀局、都市發展處跟交通處會再擇期研商。

基隆市舊公車修理廠廠棚已拆除。（記者盧賢秀攝）

市議員張顥瀚（左三）要求開放眾臨時停車。（記者盧賢秀攝）

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