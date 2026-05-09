國美館博物館日活動開玩 復古變裝、蠟染、美顏涼茶一次體驗

國美館與聚奎居合作博館物日活動「交錯時空的相會：摩登年代」9日先登場 活動，邀請民眾換上復古服裝與作品對話。（國美館提供）

國立台灣美術館（國美館） 回應518國際博物館日主題，推出「交錯的相會」系列活動，嘗試透過活動探討公眾美術館做為「不同世代及文化交會」的場域在凝聚不同群體上所能扮演的角色，並與科博館、中醫大學立夫中醫藥博物館、亞美館合作，以「美」為主題策劃「拾美。無界」串聯活動，邀請大小朋友到館體驗。

前導活動「交錯時空的相會: 摩登年代」及社群媒體活動「交錯時空的相會」將率先於今（9）日登場，與台中市立古蹟聚奎居合作，精選符合1930年代的服飾供民眾租用，活動並提供文化幣優惠，邀請民眾化身摩登男女與典藏畫作中的人物相會，分享穿著復古服裝於展場觀展的照片更能兌換518小禮物。

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國美館表示，「交錯的相會」系列活動涵蓋不同類型的活動，包含主題變裝、主題導覽、家庭導覽、手作體驗及社群媒體活動等，5月16日將推出主題導覽「交錯時空的相會: 摩登1930」及家庭導覽「小手拉大手X一層一層的相遇」，由專人帶領不同年齡層的觀眾透過現場作品導賞從不同角度觀展，並從不同面向認識作品。

17日主題活動「交錯時空的相會：追憶復古美麗」以當期展出作品林玉山的〈故園追憶〉為發想。〈故園追憶〉描繪畫家故鄉景致，以特有的寫實手法記錄下臺灣農村景貌，活動與立夫中醫藥博物館合作，擷取作品中樸實的農村景致，結合早期「奉茶」習俗，並回應「拾美。無界」串聯，在初夏時分帶領觀眾製作專屬的「美顏涼茶」。

國美館今年特於518週一當日開館，當天將於國美館戶外空間舉辦「交錯文化的相會：初夏氣味」蠟染活動，以「台灣多元日常的紋樣」為題，從當期展出作品的黃水文作品，具有南國地方色彩的〈南國初夏〉出發，帶領觀眾創作獨一無二的印尼蠟染杯墊。

「拾美。無界」串聯活動則邀請民眾參加國美館、科博館、立夫中醫藥博物館及亞美館的活動，參與2場以上活動即可擇一館所兌換小禮物，參與4場以上更可加碼兌換四館大禮包。今年5月，歡迎到國美館體驗「交錯時空與文化的相會」。活動詳情可參考國美館官網或官方臉書。

參加國美館「交錯的相會」系列活動有機會獲得獨家小禮物。（國美館提供）

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