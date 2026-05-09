機捷定期票比TPASS還貴難怪無人搭乘 民代要求檢討

機捷部分定期票比TPASS還貴，民代要求桃捷公司檢討。（桃捷公司提供）

TPASS於2023年7月上路，其中，基北北桃每月只要1200元，可使用區域內捷運、鐵路、市區公車、國道客運及YouBike；桃園市議員陳韋曄抨擊，機捷定期票很大部分比TPASS還貴，以30天定期票為例，票價60元以上區域就比TPASS還貴，最高可達3360元，難怪搭乘人數幾乎為0；桃捷公司總經理莊英震回應，保留定期票是讓乘客有所選擇，最便宜的每個月只要405元。

莊英震表示，定期票折扣為7天42折、30天35折、90天33折、120天27折，之所以保留發售，是讓民眾有所選擇，以最低票價25元為例，選擇120天方案每月只要405元。

請繼續往下閱讀...

陳韋曄要求桃捷加入TPASS 2.0（公共運輸常客優惠），只要1個月搭乘11次以上就有優惠，並提供市民差額回饋，對此，莊英震說，會配合年底捷運綠線通車進行票證整合，將TPASS 2.0納入選項，但目前機捷除提供定期票優惠，也有買10送2優惠，相當於83折，也優於TPASS 2.0提供15％回饋，另買10送2票卡開通後，只需要90天內用完，也比TPASS 2.0要求每月搭乘11次來得優惠；至於市民優惠部分，持桃園市民卡搭乘機捷可享7折優惠。

陳韋曄表示，TPASS每日搭乘機捷乘客量為4萬人，定期票只有3500人，TPASS可使用機捷、鐵路、雙北捷運、公路客運，每月只要1200元，但機捷票價60元的30天的定期票就要1260元，如果是機捷票價160元，定期票價格更高達3360元，比TPASS貴2160元實在是沒有道理，難怪桃捷公司30天定期票，只要單程票價在60元以上的就乏人問津。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法