失智照護25年 照服員劉玉蘭展現職人366招守護長輩

資深照顧服務員劉玉蘭（左）用愛陪伴長者，25年來不間斷。（天主教失智老人基金會提供）

台灣邁入超高齡化社會，失智照護需求逐漸攀升，天主教失智老人基金會的「聖若瑟失智老人養護中心」，深耕失智照護25年，其中同年資的組長劉玉蘭更是長年堅守，面對長輩1年365天天天不同的狀況，她笑稱已練就第366招「帶給長輩安心的感覺」，即便失智者終有一天不記得自己名字，她堅信也仍會記得被溫柔陪伴的感覺。

即將屆齡退休的劉玉蘭表示，中心創立初期便加入，回憶當年投入照護工作時，家人曾擔憂反對，但因自己喜歡與長輩互動，也相信自己個性適合，持續堅持至今；她也分享，「失智照顧沒有標準答案，每位長輩的身體狀況、情緒反應與生活習慣都不同，一年365天，可能就有超過365種狀況要面對。」

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劉玉蘭表示，面對外界眼中高壓且辛苦的工作，她笑說自己早已練出「366招」，而多出來的一招，就是帶給長輩安心的感覺。她認為，也許失智長輩終有一天不再記得自己的名字，但一定會記得，那份曾被溫柔陪伴與安心照顧的感受。

長期陪伴下，劉玉蘭也與長輩建立深厚情感，如有名張奶奶總是把她當成自己的女兒，只要幾天沒見到她，便不停詢問：「妳去哪裡了？」有次颱風天，劉玉蘭半開玩笑說：「我今天不能回家了。」張奶奶立刻回應：「不然妳住我家好了，我有地方給妳睡。」一句樸實的關心，也讓她深刻感受到，照顧不只是付出，更是在陪伴中彼此成為家人。

對劉玉蘭而言，照服員不只是勞務工作，而是在長者生命逐漸退化的過程中，持續守護其尊嚴、能力與被愛感受的專業。她也鼓勵更多人投入長照與失智照護行列，認為這份工作雖然辛苦，卻能從長輩的笑容與信任中，感受到無可取代的價值與成就感。

聖若瑟養護中心處長王寶英提及，中心25年來一路篳路藍縷，為維持中心穩定運作，每年皆需對外勸募上千萬元經費，至今已累積逾20萬人次服務經驗，持續透過跨專業團隊支持失智家庭，並積極投入照顧人才培育，盼民眾多多捐款支持。

此外，失智老人基金會目前亦開辦「115年台北市照顧服務員訓練班（平日班）」，透過完整培訓課程與實務教學，培育更多投入長照與失智照護的專業人才。

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