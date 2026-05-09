愛爾麗陷偷拍風暴 羅廷瑋籲借鏡日韓完整機制

國民黨立委羅廷瑋表示，日本、韓國在發生重大偷拍事件後，會有套從源頭到末端的完整機制，反觀台灣同類商品仍還在架上。（羅廷瑋提供）

台灣醫美龍頭「愛爾麗」集團近期爆發「針孔門」偷拍事件，引起各界譁然。對此，國民黨立委羅廷瑋表示，日本、韓國在發生重大偷拍事件後，會有套從源頭到末端的完整機制，反觀台灣同類商品仍還在架上，呼籲中央應在下一個受害者出現前，透過建立禁售清單、下架並封鎖關鍵字、源頭管制及高風險場所定期檢測、明確哪個機關負責等，盡快提出具體的管制措施。

羅廷瑋指出，該事件後，他辦公室會立即發文要求直接發函經濟部、NCC、警政署、數位發展部、衛福部，要求各機關給出具體的管制措施，不能再等。他以鄰近日本與韓國在發生重大偷拍事件後，並非只召開記者會，而是啟動電商平台下架、限制關鍵字、警方專案查緝及高風險場所定期檢測等，一套從源頭到末端的完整機制，相較之下，台灣同類商品仍還在架上。

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羅廷瑋建議，建立高風險產品禁售清單、要求電商下架並封鎖關鍵字、強化進口查核，源頭管制、高風險場域（民宿、更衣室、廁所）定期檢測、明確哪個機關負責、怎麼執行。

羅廷瑋表示，修法需要時間，但行政指導、平台協力、進口查核現在就可以動，沒有人應該擔心脫衣服時有沒有人在看，這是最基本的安全，政府有責任保障，所以在下一個受害者出現之前，各機關必須動起來。

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