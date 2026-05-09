妙修堂為大林國中全校學生免費點文昌燈 國三生參拜祈福

大林國中國三考生到妙修堂祈福。（妙修堂提供）

嘉義縣大林鎮信仰中心「天德寶宮妙修堂」奉祀的文昌帝君日前聖示，要為在地大林國中全校學生免費點文昌燈，大林國中國三考生8日前往妙修堂感恩參拜，也祈福為自己注入穩定的心靈力量，可以在會考發揮實力。

天德寶宮妙修堂主委邱兆宗指出，文昌帝君主掌文運與智慧，是莘莘學子的守護神，這次免費點燈活動源於文昌帝君的慈悲聖示，帝君特別指示要照顧在地學子。因而廟方遵照聖示，幫大林國中全校每一位學生都免費點上文昌燈，希望大林國中從國一到國三的孩子都能在帝君的庇佑下，平安順遂、學業進步。

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妙修堂道長樊光華指出，考試除了實力，更需要定力，隨著會考將至，大林國中國三5月8日這天來到帝君與恩主公座前誠心祈求，可以幫助他們在緊張的備考氛圍中找回平靜，而輕鬆面對會考。

樊光華說，為鼓勵即將上考場的國三學子，妙修堂特別準備了由文昌帝君親敕的賜福文昌筆將在參拜當天贈送給每一位到場考生。這份贈禮象徵著帝君的慈悲加持與智慧灌注，祝福孩子們在考場上文思泉湧、落筆如有神助，寫下理想的成績。

嘉義縣大林國中國三考生到妙修堂參拜文昌帝君。（妙修堂提供）

嘉義縣大林國中國三考生到妙修堂參拜文昌帝君。（妙修堂提供）

天德寶宮妙修堂文昌帝君疼惜在地學子。（妙修堂提供）

嘉義縣大林國中國三考生到妙修堂參拜文昌帝君。（妙修堂提供）

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