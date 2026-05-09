技職教育因應AI浪潮 打造跨域實作新模式

全中教與台科大昨日舉辦「技職領航，揚才登峰」論壇，共商技職教育轉型。（全中教提供）

面對少子化與AI浪潮衝擊，台灣技職教育正面臨轉型壓力。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）與台灣科技大學昨（8）日舉辦「技職領航，揚才登峰」論壇，聚焦AI、產學合作與人才培育，因應AI浪潮，技職人齊聚共商打造跨域實作的新模式。

全中教理事長史美奐表示，在少子化趨勢下，技職教育不能只追求人數，更要提升教學品質與產業連結，讓學生真正具備未來競爭力。台科大教務長陳素芬也指出，AI與科技快速變動，技職教育必須更強調跨域整合與實作能力。

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教育部技職司科長蔡秉欣表示，教育部持續投入資源推動技職教育轉型，希望縮短學用落差，強化學生與產業接軌能力。

論壇上午場由大考中心副主任顏慶祥主講，探討AI時代下的教學設計與職能需求。他認為，技職教育應建立在「行動研究」、「課程實作」與「產學共構」基礎上，讓課程更貼近未來產業需求。

現場也發表多項技高創新教案。其中，台中高工電子科以「手機IOT玩彩燈」教案，結合Arduino程式設計、藍牙通訊與智慧應用，培養學生跨域整合能力；沙鹿高工汽車科則將電動車、鋰電池與專業英文導入引擎課程，希望學生能跟上新能源車發展趨勢。

產業界代表也提出看法。聯詠科技工程師古泳溢表示，AI時代下，學生除了專業技術，更需要問題分析與溝通能力。他自身從技高、技能競賽一路進入IC設計領域的經驗，也證明技職體系同樣能培育高階科技人才。

下午場則聚焦招生與人才培育策略。台科大副教務長謝佑明表示，多元入學與學習歷程檔案，目的在於協助學生探索興趣與能力，而非只看考試成績。工具機公會也提出「產學3.0」模式，希望透過企業實習與職能驗證，培養學生「畢業即戰力」。新北市教育局則分享「TVE 6.0技職白皮書」，預計投入8年12億元推動技職教育與國際交流，並導入量子與AI教育。

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