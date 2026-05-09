愛爾麗偷拍風波延燒 竹北消費者聚集抗議要求退費保障

新竹縣議員蔡蕥鍹（中紅衣）指出，現場民眾不只是單純要求退費，而是希望更明確了解自己的權益、剩餘課程、退費流程與後續保障。（蔡蕥鍹提供）

愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注，多名消費者齊聚竹北愛爾麗診所前抗議，向診所反映要求退費與權益問題，民眾擔心尚未使用完的醫美課程因療程費用高 ，恐因後續營運或爭議處理不明將導致權益受損。

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情趕赴現場了解。蔡蕥鍹指出，現場民眾不只是單純要求退費，而是在愛爾麗發生重大爭議後，希望更明確了解自己的權益、剩餘課程、退費流程與後續保障。然而業者消極的處理方式一度讓民眾感到憤怒，多位民眾反映需個別與業者協商，因此對於業者的處理方式充滿疑慮，導致不安感持續擴大。

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新竹縣消保官陳雅芳指出，5月6日衛生局醫政科已配合地檢署指揮警方至竹北愛爾麗診所稽查，現場 無針孔偷拍設備，消費者若有疑慮 可先向業者申請退費，申請不成再到行政消保會的申訴系統申訴，消保官會盡速發文給業者請他們妥處，民眾也可逕行提起訴訟。

蔡蕥鍹強調，醫美課程金額偏高，對許多民眾而言，面對資訊不對等、處理流程不清楚，甚至擔心後續求償或退費權益受影響時，公部門應及早介入，協助釐清程序，而不是讓民眾各自奔走、各自承擔壓力。

蔡蕥鍹表示，竹北店是否涉及其他縣市案件情節，尚待司法及主管機關依法調查釐清；但縣府仍有責任協助民眾取得清楚資訊。她呼籲縣府消保官與衛生局應主動掌握竹北店處理情形，並要求業者提供明確的資訊，包含退費流程、契約權益、課程餘額及消費者後續可採取的救濟管道。

蔡蕥鍹也提醒消費者，若正在進行退費或協商，應妥善保留購買契約、付款證明、課程紀錄、對話內容、業者提供的文件；若遇要求簽署任何可能影響後續權利主張的文件，應審慎確認內容，必要時可先洽詢消保官、法律扶助或調解管道，避免後續權益受損。

愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注。（蔡蕥鍹提供）

愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注。（蔡蕥鍹提供）

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