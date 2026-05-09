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    首頁 > 生活

    赤崁樓驚見鼠蹤 南市全面清消強化防範守古蹟

    2026/05/09 13:22 記者洪瑞琴／台南報導
    赤崁樓現鼠蹤，文化局啟動古蹟全面清消。（南市文化局提供）

    赤崁樓現鼠蹤，文化局啟動古蹟全面清消。（南市文化局提供）

    針對近期有民眾於赤崁樓庭園發現鼠蹤情形，南市政府文化局今（9）日表示高度重視，已即刻啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業，以嚴正態度落實古蹟環境維護責任，全面強化景區衛生管理與防鼠措施，確保文化資產保存品質及民眾參觀安全。

    文化局指出，除原有定期委託專業病媒防治廠商進行藥劑防治外，已進一步要求各古蹟管理單位全面落實「斷糧、堵漏、除患」3大原則，從環境管理、設施檢修及源頭控管多管齊下，全面降低鼠患風險。相關措施包括針對古蹟建築邊角、管線孔隙、排水溝及陰暗區域進行全面巡查與修補，阻絕老鼠入侵路徑；同時嚴格要求景區內外垃圾妥善密封並落實當日清運，避免孳生污染源。

    文化局強調，古蹟維護不僅涉及文化資產保存，更攸關公共環境品質與城市形象。由於赤崁樓位處歷史城區核心，周邊環境及巷弄結構較為複雜，文化局已同步啟動周邊鄰里聯防機制，除加強古蹟場域內部巡檢與投藥頻率外，也將攜手鄰里社區共同清查公共區域孳生源，擴大整體防治成效，展現市府維護古蹟環境品質的決心。

    文化局並呼籲民眾共同維護古蹟環境整潔，進入景區時切勿隨意棄置食物殘渣，並配合相關宣導避免餵食流浪動物，從源頭減少病媒生物生存條件。文化局將持續以高標準管理古蹟環境，結合專業防治與全民參與，共同守護台南珍貴文化資產與優質參觀環境。

    文化局結合社區聯防，守護台南古蹟環境品質。（南市文化局提供）

    文化局結合社區聯防，守護台南古蹟環境品質。（南市文化局提供）

    南市強化古蹟防鼠，全面巡查修補。（南市文化局提供）

    南市強化古蹟防鼠，全面巡查修補。（南市文化局提供）

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