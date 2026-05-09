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    首頁 > 生活

    台鐵田中車站改造中 鐵道局用國產柳杉與台灣杉隔熱

    2026/05/09 13:27 記者吳亮儀／台北報導
    田中車站改造建材。（鐵道局提供）

    田中車站改造建材。（鐵道局提供）

    交通部鐵道局正在進行台鐵田中車站改造，也公布未來車站意象是意圖，延續歷代車站屋頂的折板意象，並使用國產柳杉與台灣杉層層交錯膠合而成，不僅結構穩定、強度高，也具有良好的隔熱性能。

    田中車站裝修及旅運服務設施改善工程是「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」之一環，目的在提升田中車站建築品質與旅運服務量能。交通部鐵道局說明，延續歷代車站屋頂的折板意象，並融入低碳永續理念，導入國際趨勢綠建材「直交集成材（Cross Laminated Timber,簡稱 CLT）」，以國產木材打造全新迴廊空間。

    鐵道局說明，國產柳杉與台灣杉層層交錯膠合而成，不僅結構穩定、強度高，也具有良好的隔熱性能，重要的是，這些材料是國產材「疏伐」下來的木材再利用，不僅降低碳足跡、減少碳排放，也讓公共建設在提升旅運品質的同時，兼顧環境永續。

    田中車站裝修及旅運服務設施改善工程內容在車站設施更新部分，包括車站月台雨棚更新與延長、車站全站指標系統更新、車站外牆更新、西站入口迴廊增建及改善更新。

    空間整備與設備改善部分，包括第二月台增建運轉員休息室及員工休息室（含衛浴設備）、現有行車室內部空間整修、室內裝修及旅運服務設施（含天花板、廣播系統、監視器、指標、空調、照明、電氣開關等設備）改善更新。

    鐵道局提醒，施工期間預計至今年12月，現場已設置圍籬、動線指引及引導人員，請旅客留意通行安全。

    改建中田中車站外觀。（鐵道局提供）

    改建中田中車站外觀。（鐵道局提供）

    改建後田中車站站前迴廊示意圖。（鐵道局提供）

    改建後田中車站站前迴廊示意圖。（鐵道局提供）

    改建後田中車站站前迴廊站內示意圖。（鐵道局提供）

    改建後田中車站站前迴廊站內示意圖。（鐵道局提供）

    田中車站改造建材。（鐵道局提供）

    田中車站改造建材。（鐵道局提供）

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