LTN投票箱》搭飛機行動電源新規定 你會覺得不便嗎？（資料照）

有鑒於飛機上行動電源起火意外頻傳，危及飛航安全，國際民航組織（ICAO）特別規定每名旅客最多只能攜帶2個行動電源，並禁止在飛機上使用。我交通部民航局也跟進實施，若違反規定，最重可開罰10萬元。而台灣民眾最愛去旅遊的日本，日前也宣布除數量與使用限制，還要求行動電源接口需貼絕緣膠帶、放入保護盒或收納袋，同時不可放在行李置物櫃，須放在座位前方或身上，以隨時確認狀況。

請問，對於搭飛機的行動電源新規定，你會覺得不便嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

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