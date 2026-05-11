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    首頁 > 生活

    LTN投票箱》搭飛機行動電源新規定 你會覺得不便嗎？

    2026/05/11 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》搭飛機行動電源新規定 你會覺得不便嗎？（資料照）

    LTN投票箱》搭飛機行動電源新規定 你會覺得不便嗎？（資料照）

    有鑒於飛機上行動電源起火意外頻傳，危及飛航安全，國際民航組織（ICAO）特別規定每名旅客最多只能攜帶2個行動電源，並禁止在飛機上使用。我交通部民航局也跟進實施，若違反規定，最重可開罰10萬元。而台灣民眾最愛去旅遊的日本，日前也宣布除數量與使用限制，還要求行動電源接口需貼絕緣膠帶、放入保護盒或收納袋，同時不可放在行李置物櫃，須放在座位前方或身上，以隨時確認狀況。

    請問，對於搭飛機的行動電源新規定，你會覺得不便嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※台人諧音魂燃燒！台北「遞減鼠」專治鼠患 笑歪6萬網友
    ※飛日本注意！行動電源7大新規定一次看 4／24正式上路
    ※「我孫子」到了！日本車站名不是笑話 旅日達人揭3可能淵源
    ※逼近台北101！阿拉斯加山崩掀481米海嘯 全球史上第2高

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