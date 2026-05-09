免門票衝一波！台史博518國際博物館日限定3天免費入館

台史博特展「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」，重現台灣之光。（記者洪瑞琴攝）

為響應「518國際博物館日」，國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博）自5月9日至18日推出一系列精彩活動，並於5月16日至18日開放免費入館，邀請民眾透過展覽、講座與互動體驗，深入感受台灣多元文化的豐富樣貌。

廣受好評的戲劇導覽《戲遊時光—小人物說歷史》於今明（9、10）日連續登場，在2樓常設展中以生動有趣的方式，帶領觀眾從小人物視角探索歷史；5月18日則推出《戲遊時光：時代迴聲》互動導覽，透過角色扮演與情境帶入，讓參與者彷彿穿越時空、親歷歷史現場。

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5月10日配合「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」特展，特別邀請1966年於曼谷亞運勇奪「10項全能」金牌的吳阿民與策展人、成大歷史系副教授謝仕淵進行深度對談，從個人競技經歷出發，延伸至運動發展與人才培育，帶來一場橫跨歷史與體育的精彩交流。

5月16日則安排多元文化體驗，邀請廖典英與選手現場示範來自中亞、擁有千年歷史的運動「克拉術」（Kurash），展現不同文化脈絡下的體育魅力；同日下午，於全美戲院舉辦「穿透歷史的光」4K數位修復發表會，展出《幸福的農民》、《南進台灣》等珍貴影像，透過高畫質重現日本時代後期的歷史片段。

5月18日當天，台史博將迎來「信風基隆KEELUNG 400 Mail Art」郵遞藝術特展開幕，並邀請國寶唐美雲老師蒞館演出，帶來結合傳統戲曲與當代表演的文化饗宴，為博物館日增添亮點。此外，為吸引年輕族群參與，台史博也配合文化部推出文化幣加碼活動，自5月15日起至月底，民眾入館參與集章活動即可兌換限定好禮，讓看展不僅長知識，還能收穫驚喜。

吳阿民參加國際賽事的跑鞋等珍貴物件，見證台灣榮耀。（記者洪瑞琴攝）

5月10日邀請1966年於曼谷亞運勇奪「十項全能」金牌的吳阿民，與成功大學歷史系副教授謝仕淵進行深度對談。（台史博提供）

台史博於5月9日至18日推出國際博物館日系列活動，於5月16日至18日開放民眾免費入館。（台史博提供）

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