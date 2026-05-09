母愛的表彰永不嫌多 台南母親節表揚「遍地開花」

新化區公所舉辦模範母親表揚大會，一家老小開心合影，場面溫馨。（記者吳俊鋒攝）

母親節前夕，台南市政府勞工局，以及新化、善化區公所等今天同步舉辦模範母親表揚，向社會上每個角落的偉大媽咪致敬，讓她們充分感受「最佳女主角」的尊榮，頒獎時，一家老小開心合影，有的甚至四代同框，場面溫馨。

新化區公所今天在聯合活動中心舉辦模範母親表揚大會，邀請各里代表的16位得主，及其家人一起參加，共享榮耀，現場還辦桌，以美味佳餚宴請辛苦的媽咪們，提前歡度佳節，議員余柷青與李偉智也出席，協助頒發賀匾、紀念禮品。

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新化區長李義隆說，代表接受市府表揚的東榮里模範母親陳張秀枝，勤儉持家，50歲喪偶後，獨自扛起教育兒女的之責，展現堅強的意志，凡事以身作則，要孩子們明辨是非，有成就時，務必回饋社會，她也熱心公益，擔任環境志工、服務志工，為地方貢獻心力。

而台南勞工模範母親表揚大會則在善化啤酒廠禮堂舉行，表彰20位在家庭、職場與社會中無私付出，展現堅韌毅力的媽咪們，副市長葉澤山頒獎，現場也邀請美容業職業工會志工，為得獎的母親梳妝打扮，漂亮登場。

葉澤山指出，母親是家庭最堅實的守護者，無論面對任何困難，只要有媽媽在，萬事都能迎刃而解，無私奉獻的愛與溫暖，也讓台南成為令人稱羨的幸福城市。

善化區公所於今天也在新萬香餐廳舉辦母親節感恩活動，表揚轄內20里各推薦1位的模範母親，致贈祝賀紅榜匾額，向以愛灌溉家庭的偉大媽咪們致上最敬禮，一起慶祝、同樂。

新化區公所舉辦模範母親表揚活動，安排精彩的才藝表演，炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

新化區公所舉辦模範母親表揚活動，向偉大的媽咪們致敬。（記者吳俊鋒攝）

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