從廚工到志工 78歲孫奶奶把母愛延伸給全校學童獲雲林模範母親

78歲孫李香粉數十年如一日，從廚工到志工，把母愛延伸到全校學童，學校推薦為模範母親。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府今（9）日表揚34名模範母親，年紀最大91歲、最年輕51歲，其中斗南重光國小推薦孫李香粉，從擔任學校廚工到做志工，40多年如一日，每天一早準時到學校協助整理環境，且育有4名子女分別在醫、教、公及農各界都有優異表現。

78歲孫李香粉，年輕時是重光國小首位營養午餐廚工，每天用心烹煮營養可口的飯菜，讓學童吃得頭好壯壯，因為住在學校附近，4名子女也都是重光國小畢業，退休後她持續到學校當志工，每天一早就到學校協助整理環境，遇有活動也去幫忙。女兒、雲林新興國小校長孫碧津說，媽媽把對子女的愛延伸到重光全校學童，許多畢業校友看到她都會喊她「孫媽媽」或「孫奶奶」，媽媽聽到就樂開懷。

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表揚中年紀最輕的51歲陳乙慈，育有2子，次子在2歲半時診斷為中度智能障礙，為帶孩子做早期療育，多年雲林到台中往返，孩子從資源班到獨自大學畢業，而且穩定就業，孩子長大後她也投入社福公益行動，幫助更多需要的人。

今天表揚大會在縣府大禮堂舉行，縣長張麗善逐一頒獎表揚，立委許宇甄及多位鄉鎮長都與會觀禮，祝賀所有媽媽們母親節快樂。張麗善表示，今年表揚的34名模範母親有21名是公所推薦，13名是社會團體推薦，平均年齡74歲。

張麗善說，每個媽媽都有感人生命故事，母愛沒有止盡也不會放棄，生命不同階段角色互換，現在為人子女，之後也會成為父母，「我們都要有感恩之心感謝父母的付出」。

雲林縣表揚模範母親，年紀最長的91歲何杜牡丹，與縣長張麗善及家人開心合影。（記者黃淑莉攝）

雲林縣表揚模範母親，年紀最長的91歲陳余布，與縣長張麗善及家人開心合影。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府表揚模範母親，縣長張麗善分送康乃馨，祝福媽媽們母親節快樂。（記者黃淑莉攝）

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