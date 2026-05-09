城市人物誌》「台北見鼠地圖Rat Radar」開發者Wildcat專訪 將民眾散亂焦慮變成公民參與地圖

台北陷入「安鼠之亂」，具工程背景、擅長大數據分析的Wildcat建置台北見鼠地圖Rat Radar。（翻攝自台北見鼠地圖Rat Radar）

記者蔡愷恆／專題報導

老鼠在台北街頭竄逃的影片於社群擴散，整座城市陷入「安鼠之亂」。具工程背景、擅長大數據分析的Wildcat決定不再袖手旁觀，他前後只花一小時就完成「台北見鼠地圖Rat Radar」雛形。這個平台讓民眾能隨手通報鼠蹤，為市民無處安放的情緒與碎裂資訊找到匯流之處。

在台北生活超過40年，去年才搬到新北的Wildcat對這座城市的脈動依然敏感。他發現，近期無論是親眼所見或Threads上的貼文，鼠蹤數量都多到令人不安，「這是異常現象。」

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即便台北市政府表示1999通報數據有所下降，Wildcat卻常聽到民眾抱怨通報數日後未獲處理。他敏銳察覺，官方數據的下滑可能源於民眾的「集體失望」——因為處理效率太慢，民眾乾脆放棄通報。面對民意與官方數據的落差，他決定動手製作公民通報平台，「我想把資料彙整起來，看看後續能怎麼解決。」

現任網路公司IT總監、同時擔任多間企業顧問的Wildcat，利用近期熱門的「Vibe-coding」模式，將架構整理成文件並交給AI模型撰寫程式。前期規劃時間為30小時，不到10分鐘就完成骨架，而後撰寫、修正到可以上線也只用30分鐘。他僅支付既有的主機月費、花費幾百元台幣購買網域，再加上不到一美元的AI照片審核費，就架起一個能承載數千人使用的平台。截至目前，地圖已有約5000人註冊，累積上千筆回報，經審核上架者約600餘筆。

為了確保資料品質，Wildcat設計了三層稽核機制：AI圖片過濾、自動上架開關以及人工覆核。身為資深地圖對戰遊戲《Ingress》玩家，他對地圖回報與審核流程極為熟悉，但他沒預料到，最終審核老鼠照片成為真正痛苦來源。

「沒有人想一直看老鼠或屍體照，老實說，這是職業傷害。」他無奈表示。運作初期，他曾嘗試交由AI自動審核，卻遭惡意民眾挑釁，甚至上傳貓咪照片、反串圖蒙混過關，甚至有人在繞過AI審核後沾沾自喜。為了維護公信力，他關閉了自動上架功能，改由他與朋友一則則人工覆核。目前AI已能擋掉八成以上惡意回報，確保線上資料可信度。

地圖資料現在完全公開供各方下載，已有立委與議員前來索資；然而，身為被通報對象的台北市政府，至今仍未與他聯絡。對於市府不公布投藥地圖的作法，Wildcat推測，這反映出投藥缺乏標準流程，藥劑發給里長後往往淪為「自力救濟」，導致數據難以統計。也因此，他增加投藥地點回報功能。

Wildcat對社會議題的關注並非偶然。他曾至野百合、太陽花運動現場參與，也在g0v零時政府Slack長期潛水。過去他雖未曾擔任意見領袖或是認領任務，但這次開發「見鼠地圖」，是他將公民參與轉化為數據實踐的一次嘗試。未來他計劃增加「時間軸」功能，觀測鼠群的散播與遷徙路徑。

「資料不一定百分之百可信，但如果某個區域出現大量回報，那問題通常就很嚴重了。」Wildcat說。他歡迎各界取用數據，但他內心最大的願望，依然是希望相關單位能正視這些來自民間的真實聲音。

在安鼠之亂的喧囂中，Wildcat用一張地圖證明，當政府反應跟不上民意時，公民依然以技術精準捕捉社會需求，將零散的焦慮轉化為視覺化的證言，讓問題不再被掩蓋於沈默的黑數之中。

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