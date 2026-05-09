「安鼠之亂」? 卑南族人 : 台北市僱用族人我們就組「打鼠隊」去打

抓來的田鼠，最後不少被炸成「鼠條」。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

台北因鼠患嚴重引起爭議，但台東則是「老鼠不夠」還打到隔壁縣，以打老鼠出名的台東卑南族人強調，族人打的都是田鼠、俗稱「山河（山貉）」，但老鼠習性都差不多，「那算什麼事？台北市可以僱用族人，我們就去打」

台北市近來因鼠患嚴重被鄉民稱為「安鼠之亂」，卑南族人卻完全不當一回事，許多卑南族甚至是阿美族人稱「古拉豹」（kulabaw），在卑南族的利嘉部落卻稱為avudar，年底都有許多部落各組「打鼠隊」還打到花蓮，只是打的都是田鼠，與北市的老鼠仍有不同，每到年祭，特別是新年時期，許多部落都會外出放鼠夾，在田野間打田鼠，常常都是一整台小發財車載滿滿回部落。

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族人多留下部分以進行儀式，大部分則是去毛和內臟，用以火烤或煮湯，將鼠肉視為珍品，甚至炸成「鼠條」也極美味，因此見到老鼠，族人說「像是刻在基因內一樣的感覺，先判斷能不能吃，再決定怎麼打，從來沒怕過」。

身為族人的縣議員鄭崗山說，台北的鼠患和北市人的反應「跟老太太的裹腳布一樣，這有什麼？」、「隨便找個部落就可以打一堆了」。鄭崗山說，族人都是在田間觀察獸徑、判斷其出沒點，一般也是放米為誘餌，再放上鼠夾。

只是大都市應該不缺更美味的食物，白米是否有用？鄭崗山說，田裡也是有很多米，「為什麼我們的夾子不讓老鼠有警覺？我們放的米又讓老鼠想吃？這是know how，不能講太多」。鄭強調，平安史之亂靠郭子儀，平安鼠之亂可以靠卑南族「但台北要出費用，難不成要自付食宿嗎？那裡的老鼠又不能吃」。

南王部落的陸姓族人則說，在卑南族「如果有老鼠亂跑，那是因為牠不能吃、我們無視牠才讓牠活著」，一般像是墳地、垃圾堆、住家一帶的老鼠都不能吃，出現在骯髒、有複雜的食物之處的田鼠也不吃，「這也是有講究的」。

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