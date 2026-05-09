南大母親節不只送卡片！學生捏陶、作杯墊 邊做邊想媽媽

南大辦理母親節代寄卡片活動，同學寫下對母親與親友的感謝心意，透過文字傳遞溫暖與思念。（南大提供）

迎接母親節，國立台南大學在5月推出一系列溫馨感恩活動，除延續深受學生喜愛的代寄卡片服務外，還推出「自我肖像陶塑工作坊」與「春日雛菊杯墊羊毛氈手作課程」，將品德教育、美感體驗與自我照顧融入校園生活，引導學生重新感受關懷與連結。

活動以「感謝自己、感謝家人、感謝生命」為主軸，透過創作與交流，讓學生體會被理解與陪伴的溫度。其中，「自我肖像陶塑工作坊」由插畫家家馨老師帶領，學生以黏土創作自我肖像，不僅學習技法，也重新凝視自身成長歷程與家庭情感的關係。有學生分享「這像是一場和自己的溫柔對話，把自己照顧好，也是對父母最深的感謝。」

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「春日雛菊杯墊羊毛氈手作課程」則將感恩轉化為生活中的美好細節。雛菊象徵純粹與守護，呼應母親溫柔而堅定的陪伴。在「羊蔓草花」品牌講師指導下，學生從認識羊毛材質開始，透過反覆戳刺與塑形，完成專屬作品要送給媽媽。

母親節代寄卡片活動，協助學生將平時難以啟齒的感謝化為文字，書寫過程中也重新整理對家庭與成長的感受，讓感恩不只是節日儀式，更成為對生命關係的深刻回應。

南大母親節系列活動透過手作課程與師生交流，讓同學在校園中留下溫暖回憶。（南大提供）

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