公立高中職教師甄選激烈，初試5297人搶697個缺。圖為示意圖。（資料照）

教育部受託辦理「115學年度公立高級中等學校教師甄選」初試今（9）日在台中市立台中高工等8校登場。今年共有157所公立高中職委託辦理甄選，開出697個正式教師缺額，吸引5802人完成報名，實際到考5297人，到考率達91.3%。

近年少子化衝擊校園，但部分專業領域教師仍持續出現需求，包括STEM、資訊科技、雙語教育及技職專業科目等，教師甄選競爭依舊激烈，今年缺額共697名，預計將有1638人進入複試，以實際到考人數計算，平均錄取率約13.16％，亦即約每7.6人錄取1人。

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教育部國教署人事主任曾瓊慧說明，今年參與甄選學校包括104所國立學校及53所直轄市、縣市立高中職與法務部、國防部所屬學校，共涵蓋66個類科。其中也包含原住民重點學校相關類科。

例如資訊科A區包括國立新竹高工、國立後壁高中、國立新化高工、國立成大南工及國立成功商水，共正取5名，15人進入複試。

曾瓊慧指出，這次教師甄選採網路報名與線上上傳審查資料方式辦理，初試於上午10點至11點40分舉行。考試結束後，試題與答案已同步公告上網，應考人若對試題有疑義，可於今天中午12點至晚間11點前，依簡章規定提出線上申請。

曾瓊慧表示，公立高中職教師甄選除了是師資培育的重要指標，也反映各校對不同專長教師的人力需求。近年教育政策推動雙語教育、AI與數位學習、技職教育及跨域課程，也使部分領域教師需求持續增加，複試名單預計於5月27日下午5點後公告，後續將由各校辦理口試、試教等複試作業，完成正式教師錄取程序。

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