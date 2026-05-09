提倡學童安全 吳琪銘與吳昇翰宣傳「街道醫生」計畫

立委吳琪銘與新北市議員參選人吳昇翰舉辦「街道醫生」母親節親子手作活動。（記者翁聿煌攝）

母親節前夕，立委吳琪銘與新北市議員參選人吳昇翰9日於新北市土城區樂利國小舉辦「街道醫生」母親節親子手作活動，活動結合內政部「街道醫生」全民參與平台，同時呼籲鄉親共同關注樂利國小周邊裕生路通學環境改善，讓孩子上下學的道路更安全、更有愛。

吳昇翰表示，這段時間和父親吳琪銘在地方走訪時，常常聽到許多家長反映，樂利國小裕生路周邊上下學時段車流量大、人車動線混亂，大家最擔心的，就是孩子每天通學的安全問題，自己身為父親，很能理解那種心裡總是掛念著孩子的心情。

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他說，土城裕生路因為人行道寬度不足、無障礙設施不足等原因，已名列全國街道醫生投票改善第3名，一條安全的通學道路，不只是交通工程，更是每個家庭安心生活的重要基礎，因此團隊積極透過內政部街道醫生平台，鼓勵鄉親一起參與提案、共同現勘，並票選人行環境優先改善路段，讓民眾聲音真正被看見、被重視。

立委吳琪銘與新北市議員參選人吳昇翰於樂利國小舉辦「街道醫生」母親節親子手作活動。（記者翁聿煌攝）

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