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    首頁 > 生活

    澎湖縣今表揚20位模範母親

    2026/05/09 12:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣模範母親表揚大會，二十位模範母親齊聚一堂接受表揚。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣模範母親表揚大會，二十位模範母親齊聚一堂接受表揚。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府今（9）日在澎湖福朋喜來登酒店舉辦「模範母親代表表揚大會」，向獲獎的模範母親致上最高敬意與感謝！由副縣長林皆興主持。

    今年獲得表揚的模範母親們共20位，有馬公市張滿淑、呂綉桂、温胡秀玉、葉罔却、鄭莊惠美、葉秀色、蔡呂寳甘，湖西鄉李玉笑、張陳汝、蔡牡丹，白沙鄉林許胡蝶、鄭許秀禮、陳顏美英，西嶼鄉金莊寶月、許林罔市、顏鄭玉霞，望安鄉葉陳玉美、張王腰，七美鄉陳夏保鑾、朱慧樺。

    其中馬公市模範母親張滿淑，曾任澎湖縣議員，夫婿顏重慶也曾任澎湖縣議會副議長，長子顏嘉弘為現任馬公城隍廟董事長、次子顏嘉禾則是國立澎湖海事水產職業學校校長，在社會上都有成就。

    來自離島七美鄉模範母親朱慧樺，其子張旗宏任職澎湖機動查緝隊長，捍衛澎湖海疆安全。而馬公市模範母親温胡秀玉，3名子女都是醫師，寫下一門3醫的佳話。

    議長陳毓仁、議員吳政杰、莊光大、許國政、呂黃春金、蘇陳綉色、魏睿宏、陳佩真、湖西鄉長宋萬富、白沙鄉長宋萬富、七美鄉長呂啟俊等人都到場祝賀。

    馬公市模範母親張滿淑曾任議員，夫婿更是前副議長顏重慶。（記者劉禹慶攝）

    馬公市模範母親張滿淑曾任議員，夫婿更是前副議長顏重慶。（記者劉禹慶攝）

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