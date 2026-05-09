a2奶粉紐西蘭啟動召回 食藥署：問題批次未輸入台灣

食藥署指出，紐西蘭a2牛奶公司召回3批於美國販售的嬰兒配方食品相關批次「均無」申請查驗紀錄，並未輸入我國。 （資料照）

針對外媒報導紐西蘭乳品業者a2牛奶公司召回3批於美國販售的嬰兒配方奶粉，疑產品含有「蠟樣芽孢桿菌毒素（Cereulide）」，衛福部食品藥物管理署今表示，經查詢邊境輸入資料，相關召回產品及批次均無申請查驗紀錄，也就是未輸入台灣，民眾不必恐慌。

食藥署食品組組長許朝凱指出，食藥署是在獲悉英國《路透》5月5日報導後，立即查詢邊境輸入情形，確認本次召回產品及相關批次「均無」申請查驗紀錄，並未進入我國市場。

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根據經濟部國貿局5月6日發布資訊，紐西蘭a2牛奶公司近期召回由乳品加工廠Synlait生產、供應美國市場的「a2 Platinum」嬰兒配方奶粉，共涉及約6萬3078罐產品，其中逾1萬6000罐已售出給消費者。

食藥署說明，本次召回產品為美國市場專用的「Platinum USA嬰兒配方食品（a2 Platinum Premium Infant Formula 0-12 months USA label）」，回收原因是產品檢出蠟樣芽孢桿菌毒素。該毒素屬耐熱毒素，由部分蠟樣芽孢桿菌菌株產生，可能引起噁心、嘔吐等症狀，通常於攝入後30分鐘至6小時內出現症狀。

許朝凱表示，目前尚無任何嬰兒因受影響批次產品而出現確診病例，本次召回是業者配合美國食品藥品監督管理局（FDA）指導所進行的預防性措施。

食藥署也強調，此次召回產品僅限美國標示版本，其產品配方與澳洲、紐西蘭及其他市場販售產品不同，其他市場產品並未受影響。

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