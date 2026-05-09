愛爾麗慘了！高雄2分店查出多項醫療、藥事缺失 衛生局將重罰

衛生局人員前往愛爾麗診所高雄2分店稽查。（高雄市衛生局提供）

愛爾麗醫美診所連鎖集團涉嫌針孔偷拍，高雄市衛生局昨（8）日前往左營區「博愛愛爾麗診所」及新興區「愛爾麗診所」稽查，查獲管制藥品、醫療記錄等多項違規，最重可開罰500萬元。

高雄市衛生局指出，於左營區「博愛愛爾麗診所」發現管制藥品處方箋漏載醫療機構名稱等缺失，已違反《管制藥品管理條例》相關規定，將依法裁處6萬元至30萬元罰鍰。

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此外，病歷資料亦涉有登載不實及紀錄闕漏情形，依《醫療法》第68條規定，醫療機構應督導所屬醫事人員確實、完整製作病歷；以及第69條規定，病歷內容應詳實記載病人病情、檢查、處置及醫囑等事項，不得有虛偽記載或遺漏。衛生局將持續調查比對相關資料，若查證屬實，將依法裁處。

新興區「愛爾麗診所」部分，被查獲逾期管制藥品，且未依規定妥善區隔管理，已涉違反《藥事法》，將依法處3萬元至500萬元罰鍰。現場亦發現麻醉紀錄不完整、缺乏自費醫療同意書等情形。

衛生局表示，依《醫療法》第63條規定，醫療機構實施手術、侵入性檢查或治療前，應向病人或家屬充分說明並取得同意；後續查證若有未依規定製作病歷或登載不實情事，將依法裁處5萬元至25萬元罰鍰。

衛生局強調，病歷紀錄完整性及管制藥品管理，攸關病人安全與醫療品質，也是醫療機構依法應盡之責任。目前該診所電子病歷主機硬碟已由檢警查扣，衛生局後續將全力配合司法機關調查偵辦，並持續加強醫療機構查核，保障市民健康及就醫權益。

愛爾麗診所遭查獲逾期管制藥品。（高雄市衛生局提供）

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