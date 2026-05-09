媽祖生 賴清德的百歲舅舅童永領頭鑽轎腳

基隆信仰中心慶安宮今天慶祝媽祖生，總統賴清德舅舅童永已百歲，領頭鑽轎腳。（記者盧賢秀攝）

今天農曆3月23日是媽祖的聖誕，各地的媽祖廟都舉辦遶境祈福等慶祝活動，基隆市有200多年歷史的慶安宮，今天上午也舉辦「躦轎腳」儀式，吸引數千名信眾排隊參與，賴清德總統的舅舅童永已高齡100歲，他在醫護人員的陪同下，第一個「躦轎腳」；童永的孫子、民進黨基隆市長參選人童子瑋也和民眾一起「躦轎腳」，下午還有遶境活動。

童子瑋表示，「躦轎腳」是媽祖信仰很重要的民俗盛事，慶安宮的「媽祖生」這一天都有很多信眾前來參香、躦轎腳，祈求闔家平安、四境無災，他從小在慶安宮「基隆媽」的庇佑下長大，看到這麼多人虔誠參拜，非常感動。

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慶安宮今天上午就擠滿信眾等著「躦轎腳」，賴清德的舅舅童永，今年已是高齡100歲的人瑞，他也是童子瑋的阿公，今年剛卸任慶安宮的主委，由醫護人員協助推輪椅，讓他第一個「躦轎腳」民眾接著依序進行，許多家長都帶著孩子參加，1名阿嬤說，每年都帶3個孫子來，多年不間斷。

慶安宮主委童德裕說，每年的農曆3月23日「媽祖生」，都會有數千名信眾到慶安宮「躦轎腳」，祈求媽祖婆保佑，每年的「媽祖生」這一天大多會下雨，「基隆媽」也被稱為「雨水媽」，讓大家在雨水的滋潤下，過著好日子。

另外，基隆市的慶濟宮有「七堵媽」之稱，今天也舉辦慶祝活動，副市長邱佩琳前往參拜祈福；主委柯金標說，今天發轎金讓民眾保平安，還有遶境祈福等活動，非常熱鬧。

民進黨基隆市長參選人童子瑋也跟民眾一起鑽轎腳。（記者盧賢秀攝）

基隆慶安宮今天舉辦天上聖母聖誕祈福活動。（記者盧賢秀攝）

童子瑋（ 右二）從小在慶安宮長大，參與廟童的活動。（記者盧賢秀攝）

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