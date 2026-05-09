別搞混！本土椿象、外來種荔枝椿象 農業局授分辨與處理方式

紅姬緣椿象是本土昆蟲，對植栽與人體無害，與外來種荔枝椿象並不難分辨。（新北市農業局提供）

新北市境內台灣欒樹周邊近期出現成群結隊的紅色小蟲，農業局長諶錫輝介紹，這是與台灣欒樹和平共生的本土昆蟲「紅姬緣椿象」，牠們對人體無害、不破壞植栽，紅姬緣椿象生命週期短，且會自然散去，請勿將紅姬緣椿象與外來入侵種「荔枝椿象」混淆，農業局已請各區公所張貼告示，如果紅姬緣椿象誤入室內，請以「不噴藥、不撲殺」為原則，用掃帚移除即可。

農業局介紹，紅姬緣椿象與荔枝椿象不難分辨；正值繁殖期而有大量群聚習性的「紅姬緣椿象」常見於樹幹或地面落果處，體型修長細小，若蟲時期全身鮮紅，牠們不具攻擊性、不分泌對人體有害的汁液，通常在繁殖期過後便會自然消散；「荔枝椿象」則成蟲呈現黃褐色盾形，若蟲為橘紅色，體型寬扁且外緣具明顯黑邊，牠們會覓食龍眼、荔枝及臺灣欒樹的汁液，造成其生長遲緩與花穗萎縮，受驚擾時還會分泌刺激性臭液。

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農業局強調，民眾如見到荔枝椿象成蟲及若蟲，請盡量減少驚擾，以免被刺激性臭液噴灑，若發現蟲卵則可直接摘除，如果在住家發現異常大量荔枝椿象蹤跡，可請環保局認證的環境用藥公司施用登記許可環境用藥，或諮詢桃園區農業改良場（03-476-8216），共同維護生物多樣性與生態平衡。

紅姬緣椿象是本土昆蟲，對植栽與人體無害，與外來種荔枝椿象並不難分辨。（新北市農業局提供）

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